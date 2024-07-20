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Сожгла квартиру сопернице. В Краснокамске разыгралась любовная драма

Сожгла квартиру сопернице. В Краснокамске разыгралась любовная драма

20 июля 2024, 14:09
Фото: 1MI
Бывшая возлюбленная устроила новой пассии жителя Краснокамска веселую жизнь и сожгла квартиру.

В апреле 2024 года жительница Краснокамска 1991 года рождения ночью пришла к дому новой возлюбленной своего бывшего сожителя, рассказывают в пресс-службе Краснокамского суда. На почве ревности она подожгла картон, которым были заклеены окна квартиры соперницы. Занялось пламя, огонь стремительно перекинулся в дом. К счастью, вовремя подоспевшие пожарные оперативно потушили горение. По факту поджога было возбуждено уголовное дело.

Следователь ОМВД России по Краснокамскому городскому округу обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Изучив представленные материалы, суд в удовлетворении ходатайства отказал, избрав для меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 22 дня. В этот период подозреваемая обязана являться к следователю по первому требованию. Кроме того, ей запрещено пользоваться связью и интернетом, отсутствовать дома в ночные часы и общаться с потерпевшей.

Инцидент с поджогом, уточняют в суде, не первый в данной истории. «Бывшая» ранее уже портила нервы и имущество потерпевшей. Незадолго до этого случая она выбила окна в ее квартире. Тогда дамы примирились, виновница обязалась оплатить ремонт стеклопакетов, однако обещание не сдержала. Как раз по этой причине оконные проемы на момент поджога и были закрыты картоном.

#Происшествия#Общество
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