Сожгла квартиру сопернице. В Краснокамске разыгралась любовная драма

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В апреле 2024 года жительница Краснокамска 1991 года рождения ночью пришла к дому новой возлюбленной своего бывшего сожителя, рассказывают в пресс-службе Краснокамского суда. На почве ревности она подожгла картон, которым были заклеены окна квартиры соперницы. Занялось пламя, огонь стремительно перекинулся в дом. К счастью, вовремя подоспевшие пожарные оперативно потушили горение. По факту поджога было возбуждено уголовное дело.
Следователь ОМВД России по Краснокамскому городскому округу обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Изучив представленные материалы, суд в удовлетворении ходатайства отказал, избрав для меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 22 дня. В этот период подозреваемая обязана являться к следователю по первому требованию. Кроме того, ей запрещено пользоваться связью и интернетом, отсутствовать дома в ночные часы и общаться с потерпевшей.
Инцидент с поджогом, уточняют в суде, не первый в данной истории. «Бывшая» ранее уже портила нервы и имущество потерпевшей. Незадолго до этого случая она выбила окна в ее квартире. Тогда дамы примирились, виновница обязалась оплатить ремонт стеклопакетов, однако обещание не сдержала. Как раз по этой причине оконные проемы на момент поджога и были закрыты картоном.