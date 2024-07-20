Сожгла квартиру сопернице. В Краснокамске разыгралась любовная драма

Инцидент с поджогом, уточняют в суде, не первый в данной истории. «Бывшая» ранее уже портила нервы и имущество потерпевшей. Незадолго до этого случая она выбила окна в ее квартире. Тогда дамы примирились, виновница обязалась оплатить ремонт стеклопакетов, однако обещание не сдержала. Как раз по этой причине оконные проемы на момент поджога и были закрыты картоном.