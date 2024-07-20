В Госавтоинспекции рассказали о смертельном ДТП в Усолье

Предварительно установлено, что в 19:30 со стороны Усолья, в направление Березники двигался автомобиль Opel Astra, под управлением мужчины 1990 года рождения. На 8 км автодороги «Кунгур-Соликамск-Усолье», при выборе скорости движения водитель не учел дорожные метеорологические условия, тем самым не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Вследствие чего, допустил столкновение с автомобилем Mazda, под управлением водителя 1967 года рождения.