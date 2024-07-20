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Updated Сегодня, 12:50

В Госавтоинспекции рассказали о смертельном ДТП в Усолье

В Госавтоинспекции рассказали о смертельном ДТП в Усолье

20 июля 2024, 12:48
Фото: Госавтоинспекция Пермского края
Водитель иномарки не справился с управлением на мокрой дороге.

19 июля 2024 года на автодороге «Кунгур-Соликамск-Усолье» произошло смертельное ДТП, рассказали в Госавтоинспекции Пермского края.

Предварительно установлено, что в 19:30 со стороны Усолья, в направление Березники двигался автомобиль Opel Astra, под управлением мужчины 1990 года рождения. На 8 км автодороги «Кунгур-Соликамск-Усолье», при выборе скорости движения водитель не учел дорожные метеорологические условия, тем самым не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Вследствие чего, допустил столкновение с автомобилем Mazda, под управлением водителя 1967 года рождения.

В результате автоаварии пассажир автомобиля Opel Astra скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Оба водителя госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данному факту проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

#Происшествия
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