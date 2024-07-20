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В Прикамье из оборота изъяли почти два центнера контрафактных молочных продуктов

В Прикамье из оборота изъяли почти два центнера контрафактных молочных продуктов

20 июля 2024, 10:53
Фото: 1MI
Производители молочной продукции в Пермском крае пытались выдать товар с заменителем животного жира за натуральный.

За первое полугодие 2024 года сотрудники регионального Роспотребнадзора провели 640 проверок на предприятиях и в организациях, занятых производством и реализацией молока и молочных продуктов. Нарушения обязательных требований установлены в 15,6% из числа обследованных предприятий.

Были выявлены факты:

  • нарушения условий производства и хранения молочной продукции,
  • несоответствия маркировки,
  • несвоевременное проведение ремонтов,
  • допуск к работе, связанной с переработкой и оборотом молочной продукции, работников, не прошедших периодические медицинские осмотры и гигиеническое обучение,
  • оборот молочной продукции с признаками фальсификации растительными жирами.

По микробиологическим, физико-химическим и санитарно-химическим показателям было исследовано 2829 проб молочной продукции. Удельный вес нестандартных проб составил 2,8%. Молочная продукция, контаминированная химическими загрязнителями, пестицидами, патогенными микроорганизмами, не выявлена.

По установленным нарушениям требований к молочной продукции, наложены штрафы на сумму 1,42 млн рублей, вынесено 20 предупреждений, изъято из оборота 26 партий продукции в количестве 188 килограмм.

Проведено 230 профилактических визитов у контролируемых лиц; хозяйствующим субъектам объявлено 94 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, из них в системе «Честный знак» — 79.

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