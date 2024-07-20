В Прикамье из оборота изъяли почти два центнера контрафактных молочных продуктов

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
За первое полугодие 2024 года сотрудники регионального Роспотребнадзора провели 640 проверок на предприятиях и в организациях, занятых производством и реализацией молока и молочных продуктов. Нарушения обязательных требований установлены в 15,6% из числа обследованных предприятий.
Были выявлены факты:
По микробиологическим, физико-химическим и санитарно-химическим показателям было исследовано 2829 проб молочной продукции. Удельный вес нестандартных проб составил 2,8%. Молочная продукция, контаминированная химическими загрязнителями, пестицидами, патогенными микроорганизмами, не выявлена.
По установленным нарушениям требований к молочной продукции, наложены штрафы на сумму 1,42 млн рублей, вынесено 20 предупреждений, изъято из оборота 26 партий продукции в количестве 188 килограмм.
Проведено 230 профилактических визитов у контролируемых лиц; хозяйствующим субъектам объявлено 94 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, из них в системе «Честный знак» — 79.