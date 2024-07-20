В Прикамье из оборота изъяли почти два центнера контрафактных молочных продуктов

За первое полугодие 2024 года сотрудники регионального Роспотребнадзора провели 640 проверок на предприятиях и в организациях, занятых производством и реализацией молока и молочных продуктов. Нарушения обязательных требований установлены в 15,6% из числа обследованных предприятий.