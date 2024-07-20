properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

В суде рассказали причины, по которым был арестован пермский общественник

В суде рассказали причины, по которым был арестован пермский общественник

20 июля 2024, 12:02
Фото: properm.ru
Романа Юшкова отправили под административный арест за некорректные высказывания в отношении цыган и представителей ЛГБТ*.

На сайте Дзержинского районного суда опубликована информация, в которой раскрываются причины, по которой в отношении пермского общественника Романа Юшкова был составлен административный протокол по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». 16 июля суд избрал ему в качестве наказания административный арест на пять суток.

Решение суда в законную силу не вступило, 17 июля на него поступила апелляционная жалоба. Ее будут рассматривать в Пермском краевом суде, во вторую инстанцию дело пока не поступило.

Так, в релизе суда говорится, что в середине апреля 2024 года он разместил и хранил на своей социальной странице «ВКонтакте» видеофайл, в котором содержались высказывания, в которых негативно оцениваются разные группы лиц. Речь идет о группе граждан, объединенных по признакам национальности и происхождения, а именно — цыгане, а также группе лиц, объединенных по признаку сексуальной ориентации.

Судя по последним записям на личной странице Юшкова, речь идет о выложенном на странице «Гомофобия», которую он ведет, клипа с названием «Антифашистская песня». В данном произведении упоминаются не только цыгане, евреи и представители ЛГБТ (международное движение ЛГБТ в России запрещено и признано экстремистским), но и другие национальные и социальные группы. Сделанное экспертами МВД исследование указывает на звучащие в клипе призывы к насильственным действиям в отношении представителей этих групп.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд квалифицировал действия привлекаемого лица по как действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

*Верховный суд РФ 30 ноября 2023 года, рассмотрев административный иск Минюста, признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Пермского общественника арестовали за разжигание ненависти к людям иной ориентации*
Узнать подробнее
#Общество
Подпишитесь
Новый берегозахват. В Перми прокуратура требует открыть дачникам доступ к воде
Сегодня, 07:13
Жительницу Перми заподозрили в участии в запрещенной в России организации
Сегодня, 08:22
Какая погода ждет пермяков после выходных? Отвечают синоптики
Сегодня, 04:35
В Прикамье из оборота изъяли почти два центнера контрафактных молочных продуктов
Сегодня, 10:53
Забрал арсенал за долги. В Кунгуре осудили нелегального оружейника
Сегодня, 09:59