В суде рассказали причины, по которым был арестован пермский общественник

Судя по последним записям на личной странице Юшкова, речь идет о выложенном на странице «Гомофобия», которую он ведет, клипа с названием «Антифашистская песня». В данном произведении упоминаются не только цыгане, евреи и представители ЛГБТ (международное движение ЛГБТ в России запрещено и признано экстремистским), но и другие национальные и социальные группы. Сделанное экспертами МВД исследование указывает на звучащие в клипе призывы к насильственным действиям в отношении представителей этих групп.