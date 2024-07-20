Забрал арсенал за долги. В Кунгуре осудили нелегального оружейника

Полицейские выехали к гражданину домой, где показал им каким пиротехническим устройством он повредил себе руку, пригласил к себе в мастерскую, где на столе были обнаружены железная банка с порохом, пластиковые трубки со вставленными гильзами, в том числе одна из них была деформирована. Мужчина дал силовикам пояснения по факту обнаруженного в мастерской, после чего его доставили в отдел полиции, а в мастерской с согласия жены задержанного провели осмотр места происшествия.