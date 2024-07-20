Забрал арсенал за долги. В Кунгуре осудили нелегального оружейника

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 10:01
Житель Кунгура получил три года и месяц условного срока за незаконное хранение боеприпасов и наркотиков, сообщает сегодня пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю. Уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ в отношении гражданина были возбуждены в марте 2024 года, тогда же ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых преступлений.
Судя по материалам дела, опубликованным в картотеке Кунгурского суда, гражданин сам привлек внимание правоохранителей к незаконному арсеналу. История началась с долга в 30 тыс. рублей, деньги Сергею Ш. должен был его знакомый. В счет долга нынешней зимой должник предложил мужчине отдать в залог ружье, порох и иные части к оружию, заверив, что как только у него появятся деньги, он выкупит все это обратно. Сергей согласился.
Тогда должник принес своему кредитору домой ружье, порох, гильзы, прокладки от патронов, капсюли, пыжи, дробь. Ружье Сергей сразу же разобрал, убрал его в дом, а остальное, в том числе порох оставил на хранении в своей мастерской. Имея в распоряжении порох, мужчина решил устроить самодельный фейерверк.
Часть пороха он засыпал в металлическую трубку, изготовил самодельный фитиль, который поджег на улице, получив яркое свечение. Несколькими днями спустя Сергей решил усилить данное устройство, вновь засыпал порох в трубку, заткнул ее гильзой от стреляного патрона, вставив в гильзу новый капсюль. Одну из четырех изготовленных таким образом трубок он взял на улицу, где молотком ударил по гильзе и произошел сильный хлопок со вспышкой отчего он повредил пальцы.
Жена вызвала раненому самодельным фейерверком Сергею скорую помощь. Мужчину доставили в больницу, где медики сообщили о ЧП в полицию. Как следует из приговора, из медицинского учреждения в дежурную часть МО МВД России «Кунгурский» поступило сообщение о том, что мужчина получил травму в результате взрыва пиротехнического средства, которое он сам изготовил.
Полицейские выехали к гражданину домой, где показал им каким пиротехническим устройством он повредил себе руку, пригласил к себе в мастерскую, где на столе были обнаружены железная банка с порохом, пластиковые трубки со вставленными гильзами, в том числе одна из них была деформирована. Мужчина дал силовикам пояснения по факту обнаруженного в мастерской, после чего его доставили в отдел полиции, а в мастерской с согласия жены задержанного провели осмотр места происшествия.
Кроме боеприпасов в мастерской у мужчины силовики нашли пакеты с марихуаной. Впоследствии он объяснил силовикам, что нашел наркотическое вещество на заброшенном садовом участке на берегу Ирени.