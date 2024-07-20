Жительницу Перми заподозрили в участии в запрещенной в России организации

Судя по картотеке суда, из прокуратуры Перми уже дважды поступал административные протоколы в отношении женщины. Дважды суд возвращал документы в прокуратуру на том основании, что после вручения повестки для явки в правоохранительные органы, женщина на опрос не являлась и опрошена не была. В определениях суд ссылается на то, что силовики не представили более никаких документов, что женщина каким-либо образом еще уведомлялась о составлении административного протокола о правонарушении в ее отсутствии.