Жительницу Перми заподозрили в участии в запрещенной в России организации

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Мотовилихинский суд третий раз с начала 2024 года рассматривает протокол об административном правонарушении, составленный в отношении евангелистки-пятидесятницы, пермячки Елены Ж., стало известно журналисту Properm.ru. Рассмотрение дела назначено судьей Ириной Паньковой на 2 августа. Женщина обвиняется по ст. 20.33 КоАП РФ «Участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».
Судя по картотеке суда, из прокуратуры Перми уже дважды поступал административные протоколы в отношении женщины. Дважды суд возвращал документы в прокуратуру на том основании, что после вручения повестки для явки в правоохранительные органы, женщина на опрос не являлась и опрошена не была. В определениях суд ссылается на то, что силовики не представили более никаких документов, что женщина каким-либо образом еще уведомлялась о составлении административного протокола о правонарушении в ее отсутствии.
Журналист Properm.ru по имеющемуся в соцсетях номеру телефона связался с женщиной. Она сообщила, что не хочет отвечать ни на какие вопросы, поскольку ей не до этого.
Судя по материалам дела, Елене Ж. инкриминируют то, что она репостила на своей странице «ВКонтакте» различные карточки, фотографии и видео со страниц запрещенных в России религиозных организаций. По информации из соцсетей известно, что она является активной прихожанкой общины христиан-пятидесятников «Новый Завет».
Прокуратурой были выявлены факты распространения на страницы Елены Ж. информационных материалов зарубежной религиозной организации «Всеукраинский духовный центр „Возрождение“, деятельность которой на основании решения Генпрокуратуры признана нежелательной в России, организация внесена в Перечень иностранных международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной. Также на страницы женщины есть репосты со страниц религиозных организаций Международное христианское движение „Новое Поколение“ и „Завет церквей TCCN“, также признанных нежелательными в России.
Данная статья 20.33 КоАП РФ предполагает наложение на нарушителя штрафа: для граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; для должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для должностных лиц — работников аппаратов избирательных комиссий — дисквалификацию сроком на один год; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.