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Автомобиль перегородил дорогу к пермскому аэропорту после ДТП с КамАЗом

Автомобиль перегородил дорогу к пермскому аэропорту после ДТП с КамАЗом

21 июля 2024, 07:56
Фото: Скрины видеозаписи «Плохие новости Пермь»
Из-за автоаварии на дороге образовалась пробка.
Сюжет
Дтп

В результате ДТП с КамАЗом» автомобиль перекрыл дорогу около международного аэропорта «Большое Савино». Информацию об этом сообщил телеграм-канал «Плохие новости Пермь».

По словам очевидца, инцидент произошел на трассе между деревней Кичаново и селом Култаево. Видеозапись с места происшествия была сделана сегодня, 21 июля в 08:18. На кадрах можно отметить оранжевую фуру, позади которой стоят два автомобиля. Одна из машин перекрыла и вторую полосу движения.

Авария образовала большой затор на дороге.

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#Дтп#Пермь#Большое савино#Авария#Камаз#Култаево#Трасса#Видеозапись#Затор#Кичаново#Оранжевая фура#Полоса движения
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