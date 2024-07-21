Автомобиль перегородил дорогу к пермскому аэропорту после ДТП с КамАЗом

По словам очевидца, инцидент произошел на трассе между деревней Кичаново и селом Култаево. Видеозапись с места происшествия была сделана сегодня, 21 июля в 08:18. На кадрах можно отметить оранжевую фуру, позади которой стоят два автомобиля. Одна из машин перекрыла и вторую полосу движения.