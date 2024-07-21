Автомобиль перегородил дорогу к пермскому аэропорту после ДТП с КамАЗом

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В результате ДТП с КамАЗом» автомобиль перекрыл дорогу около международного аэропорта «Большое Савино». Информацию об этом сообщил телеграм-канал «Плохие новости Пермь».
По словам очевидца, инцидент произошел на трассе между деревней Кичаново и селом Култаево. Видеозапись с места происшествия была сделана сегодня, 21 июля в 08:18. На кадрах можно отметить оранжевую фуру, позади которой стоят два автомобиля. Одна из машин перекрыла и вторую полосу движения.
Авария образовала большой затор на дороге.