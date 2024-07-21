Бастрыкин затребовал доклад о долгом нерасселении дома 1956 года в Кунгуре

Posted 21 июля, 11:19
Published 21 июля, 11:19
Modified 21 июля, 13:34
Updated 21 июля, 13:34
Глава СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о длительном непринятии мер к расселению многоквартирного дома в Кунгуре на ул. Свободы. Ранее к председателю Следкома обратилась жительница Прикамья, сообщили в Информационном центре СК России.
По данным дом.минжкх, речь идет о доме на ул. Свободы, 142д. Жилое здание 1956 года постройки в 2019 году признали аварийным и подлежащим сносу из-за возможного обрушения. При этом владельцы благоустроенных квартир до сих пор не были обеспечены квартирами. Также заявительница оказалась не согласна с установленной выкупной ценой принадлежащей ей жилищной площади, считая ее заниженной. Обращения в разные органы результатов не принесли.
Ранее ситуация была освещена в средствах массовой информации. В следственном управлении СК Прикамья расследуется уголовное дело, по которому Бастрыкин поручал представить доклад.
Доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а также о причинах допущенной по уголовному делу волокиты будет представлен руководителем СУ СКР по Пермскому краю Денисом Головкиным.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в Информационном центре Следственного комитета.