Бастрыкин затребовал доклад о долгом нерасселении дома 1956 года в Кунгуре

По данным дом.минжкх, речь идет о доме на ул. Свободы, 142д. Жилое здание 1956 года постройки в 2019 году признали аварийным и подлежащим сносу из-за возможного обрушения. При этом владельцы благоустроенных квартир до сих пор не были обеспечены квартирами. Также заявительница оказалась не согласна с установленной выкупной ценой принадлежащей ей жилищной площади, считая ее заниженной. Обращения в разные органы результатов не принесли.