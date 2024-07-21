Два пермских железнодорожных вокзала вошли в топ-10 самых удивительных в стране

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В топ-10 самых удивительных железнодорожных станций страны вошли два вокзала из Прикамья. Список был опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России, автором исследования выступил историк транспорта Сергей Сигачев.
Речь идет о двух железнодорожных станциях, расположенным в Кунгуре и Кишерти. Здание вокзала в Кунгуре было построено в 1909 году. Строение имеет признаки модного в те времена стиля модерн, интерьер ничуть не уступает внешнему облику здания.
«Зайдите в большой зал ожидания (бывший зал пассажиров I класса) — и вас ждет сюрприз в виде экзотических растений и пальм в кадках, потолочных плафонов с барельефами и громадного арочного окна в стиле модерн. Сбоку у вокзала есть и несимметричная башенка», — пишет историк.
Сигачев отметил, что модерн бывает не только каменным, но и деревянным. Примером тому является железнодорожный вокзал в Кишерти. «Здесь вас ждет эстетический сюрприз — абсолютно аутентичный деревянный вокзал с башенкой, печами, дымовыми трубами и красивейшим оформлением окон. Внутри тоже все подлинное: можно даже открыть поддувало у чугунной печки 1909 года», — выразил свое восхищение автор.