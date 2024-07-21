Два пермских железнодорожных вокзала вошли в топ-10 самых удивительных в стране

Сигачев отметил, что модерн бывает не только каменным, но и деревянным. Примером тому является железнодорожный вокзал в Кишерти. «Здесь вас ждет эстетический сюрприз — абсолютно аутентичный деревянный вокзал с башенкой, печами, дымовыми трубами и красивейшим оформлением окон. Внутри тоже все подлинное: можно даже открыть поддувало у чугунной печки 1909 года», — выразил свое восхищение автор.