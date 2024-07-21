Число вакансий в металлургической отрасли выросло в Прикамье на 36%

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
За первое полугодие 2024 года в Пермском крае работодатели-металлурги открыли более 3,3 тыс. вакансий, это на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего спрос вырос на слесарей (9%), разнорабочих и токарей (по 8%) и на инженеров-конструкторов (5%), сообщили специалисты сервиса hh.ru.
Зарплата работников в металлургической отрасли варьируется от 57,5 тыс. до 155,2 тыс. рублей. В первом полугодии 2023 года компании были готовы предложить оклад от 49,3 тыс. рублей до 115,0 тыс. рублей.
Число вакансий для соискателей без опыта в этой отрасли выросла за год с 13% до 20%. При этом в 62% предложениях о работе требуются сотрудники с опытом от года до трех лет, в 17% — от трех до шести лет.
«В основном сотрудников ждут на полный день (62% вакансий), еще в 32% — на вахту, 5% — на сменный график», — рассказали эксперты.