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Число вакансий в металлургической отрасли выросло в Прикамье на 36%

Число вакансий в металлургической отрасли выросло в Прикамье на 36%

21 июля 2024, 05:06
Фото: Изображение Midjourney
Число вакансий для соискателей без опыта работы в отрасли увеличилось на 7% за год.

За первое полугодие 2024 года в Пермском крае работодатели-металлурги открыли более 3,3 тыс. вакансий, это на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего спрос вырос на слесарей (9%), разнорабочих и токарей (по 8%) и на инженеров-конструкторов (5%), сообщили специалисты сервиса hh.ru.

Зарплата работников в металлургической отрасли варьируется от 57,5 тыс. до 155,2 тыс. рублей. В первом полугодии 2023 года компании были готовы предложить оклад от 49,3 тыс. рублей до 115,0 тыс. рублей.

Число вакансий для соискателей без опыта в этой отрасли выросла за год с 13% до 20%. При этом в 62% предложениях о работе требуются сотрудники с опытом от года до трех лет, в 17% — от трех до шести лет.

«В основном сотрудников ждут на полный день (62% вакансий), еще в 32% — на вахту, 5% — на сменный график», — рассказали эксперты.

Фото: hh.ru
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