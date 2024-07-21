Мэрия Перми намерена ужесточить сроки рассмотрения жалоб горожан на отопление

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
В преддверии отопительного сезона власти Перми разработали порядок и нормативы рассмотрения жалоб на теплоснабжение. Нововведения будут утверждены в ближайшее время, сообщил «Текст» со ссылкой на источник.
Устанавливаются более жесткие требования по времени рассмотрения жалоб пермяков на проблемы теплоснабжения. Ответственным чиновникам будет предоставлено три часа на проверку, уточнение данных о нарушении, установление теплосетевой организации и запрос у нее данных о причинах отклонения в параметрах.
В случае, если теплоэнергетики не ответили на запрос в течение указанного времени, информация будет передана в правоохранительные органы. Устранение дефектов и нарушений также лежит на контроле властей. «Этот порядок касается нарушений на теплосетях, обращения горожан по внутридомовым системам будут рассматривать по другому регламенту», — отметило издание.