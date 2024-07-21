Мэрия Перми намерена ужесточить сроки рассмотрения жалоб горожан на отопление

В случае, если теплоэнергетики не ответили на запрос в течение указанного времени, информация будет передана в правоохранительные органы. Устранение дефектов и нарушений также лежит на контроле властей. «Этот порядок касается нарушений на теплосетях, обращения горожан по внутридомовым системам будут рассматривать по другому регламенту», — отметило издание.