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Мэрия Перми намерена ужесточить сроки рассмотрения жалоб горожан на отопление

Мэрия Перми намерена ужесточить сроки рассмотрения жалоб горожан на отопление

21 июля 2024, 05:35
Фото: 1MI
Утвердить новый порядок и нормативы могут в ближайшее время.

В преддверии отопительного сезона власти Перми разработали порядок и нормативы рассмотрения жалоб на теплоснабжение. Нововведения будут утверждены в ближайшее время, сообщил «Текст» со ссылкой на источник.

Устанавливаются более жесткие требования по времени рассмотрения жалоб пермяков на проблемы теплоснабжения. Ответственным чиновникам будет предоставлено три часа на проверку, уточнение данных о нарушении, установление теплосетевой организации и запрос у нее данных о причинах отклонения в параметрах.

В случае, если теплоэнергетики не ответили на запрос в течение указанного времени, информация будет передана в правоохранительные органы. Устранение дефектов и нарушений также лежит на контроле властей. «Этот порядок касается нарушений на теплосетях, обращения горожан по внутридомовым системам будут рассматривать по другому регламенту», — отметило издание.

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#Пермь#Прокуратура#Отопительный сезон#Администрация#Чиновники#Теплосети#Дефекты#Жалобы на теплоснабжение#Требования#Обращения горожан
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