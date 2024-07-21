На пермской набережной открыли новую танцевальную площадку

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
На обновленной части набережной Перми, напротив причала №8, обустроена специальная площадка по интересам «Танцуй, Пермь». Легкий навес над ней защищает посетителей от солнца, сообщило в социальной сети МБУК «Пермская дирекция».
Учреждение отмечает, что работать площадка будет до конца лета каждую субботу. Все занятия интерактивного пространства будут для пермяков бесплатными.
Ближайшее занятие по сальсе пройдет на следующей неделе, 27, июля. Вчера на площадке можно было потанцевать бачату.