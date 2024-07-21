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Появились подробности гибели мужчины на реке Сергинка в Прикамье

Появились подробности гибели мужчины на реке Сергинка в Прикамье

21 июля 2024, 14:48
Фото: Поисково — спасательная служба КМО
Тело пермяка нашли вчера, 20 июля.

Вчера, 20 июля в 11:40, из реки Сергинка в Пермском крае спасатели извлекли тело мужчины. В Поисково-спасательной службе Кунгурского округа сообщили подробности гибели пермяка.

— Компания отдыхавших людей употребляла алкоголь в месте, не предназначенном для купания. Один из мужчин решил освежиться, зашёл в реку и, к сожалению, уже не вышел, — рассказали в спасательной службе.

В ГУ МЧС Прикамья сообщают, что залогом безопасности каждого человека является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема.

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#Пермский край#Мчс#Спасатели#Алкоголь#Смерть#Прикамье#Река Сергинка#Безопасность на воде#Правила поведения
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