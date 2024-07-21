Появились подробности гибели мужчины на реке Сергинка в Прикамье

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
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Updated Сегодня, 14:50
Вчера, 20 июля в 11:40, из реки Сергинка в Пермском крае спасатели извлекли тело мужчины. В Поисково-спасательной службе Кунгурского округа сообщили подробности гибели пермяка.
— Компания отдыхавших людей употребляла алкоголь в месте, не предназначенном для купания. Один из мужчин решил освежиться, зашёл в реку и, к сожалению, уже не вышел, — рассказали в спасательной службе.
В ГУ МЧС Прикамья сообщают, что залогом безопасности каждого человека является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема.