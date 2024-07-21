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Updated Сегодня, 13:28

В канун своего концерта певица Алёна Свиридова прогулялась по Перми

В канун своего концерта певица Алёна Свиридова прогулялась по Перми

21 июля 2024, 13:25
Фото: соцсети Алёны Свиридовой
Артистку очень обрадовала прохладная погода.

Вчера, 20 июля, российская певица, актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алёна Свиридова прогулялась по улицам Перми в преддверии своего концерта. Свиридова очень обрадовалась пермской прохладе.

«Я уже в Перми. Как же это здорово оказаться в такой прохладе после зверской крымской жары, в таком красивом месте», — делится своими впечатлениями певица на видео. Женщина также оценила и здание ТЮЗа. По ее словам, здание красиво не только по тем временам, когда оно было возведено, но и по нынешним.

В социальной сети певица также опубликовала фотографии с набережной Камы у арт-объектов «Счастье не за горами» и «Пермяк — солены уши».

Фото: соцсети Алёны Свиридовой
Видео: соцсети Алёны Свиридовой
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