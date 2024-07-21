В канун своего концерта певица Алёна Свиридова прогулялась по Перми

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Вчера, 20 июля, российская певица, актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алёна Свиридова прогулялась по улицам Перми в преддверии своего концерта. Свиридова очень обрадовалась пермской прохладе.
«Я уже в Перми. Как же это здорово оказаться в такой прохладе после зверской крымской жары, в таком красивом месте», — делится своими впечатлениями певица на видео. Женщина также оценила и здание ТЮЗа. По ее словам, здание красиво не только по тем временам, когда оно было возведено, но и по нынешним.
В социальной сети певица также опубликовала фотографии с набережной Камы у арт-объектов «Счастье не за горами» и «Пермяк — солены уши».