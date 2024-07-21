В канун своего концерта певица Алёна Свиридова прогулялась по Перми

«Я уже в Перми. Как же это здорово оказаться в такой прохладе после зверской крымской жары, в таком красивом месте», — делится своими впечатлениями певица на видео. Женщина также оценила и здание ТЮЗа. По ее словам, здание красиво не только по тем временам, когда оно было возведено, но и по нынешним.