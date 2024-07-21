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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

В Мотовилихинском районе Перми на пять дней перекроют улицу Свободы

В Перми на пять дней перекроют одну улицу

21 июля 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney

В Мотовилихинском районе Перми на пять дней перекроют улицу Свободы

Автомобилистам посоветовали планировать свой маршрут заранее.

В Мотовилихинском районе Перми с 00:00 22 июля до 00:00 26 июля будет перекрыто движение на улице Свободы. Речь идет об участке от ул. Зенкова до ул. Свободы, 15, сообщили в Минтрансе Прикамья.

Мера вводится в целях безопасности дорожного движения при строительстве сети водоснабжения и водоотведения, отметили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Водителям рекомендуют планировать свой маршрут заранее.

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#Пермь#Строительство#Безопасность дорожного движения#Водоснабжение#Мотовилихинский район#Минтранс Прикамья#Водоотведение#Центр безопасности дорожного движения#Улица Свободы#Планирование маршрута
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