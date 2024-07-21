В Перми на пять дней перекроют одну улицу

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:11
В Мотовилихинском районе Перми с 00:00 22 июля до 00:00 26 июля будет перекрыто движение на улице Свободы. Речь идет об участке от ул. Зенкова до ул. Свободы, 15, сообщили в Минтрансе Прикамья.
Мера вводится в целях безопасности дорожного движения при строительстве сети водоснабжения и водоотведения, отметили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».
Водителям рекомендуют планировать свой маршрут заранее.