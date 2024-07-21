В Пермском крае пропала пожилая жительница Кунгура

По настоящее время местонахождение неизвестно. Основные приметы следующие: на вид около 65 лет, рост 160 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые короткие, глаза голубые. В день исчезновения была одета в оранжевую футболку, летние цветные штаны и синюю кепку ЛДПР.