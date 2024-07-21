В Пермском крае пропала пожилая жительница Кунгура

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В Пермском крае пропала жительница Кунгура Андронова Антонида Михайловна 1962 года рождения. Утром 19 июля 2024 года женщина вышла из дома (г. Кунгур), сообщили в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».
По настоящее время местонахождение неизвестно. Основные приметы следующие: на вид около 65 лет, рост 160 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые короткие, глаза голубые. В день исчезновения была одета в оранжевую футболку, летние цветные штаны и синюю кепку ЛДПР.
В случае, если вам что-либо известно о пропавшем человеке, просьба сообщить по телефонам 8 922 34567 02 или 112.