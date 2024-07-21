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В Пермском крае пропала пожилая жительница Кунгура

В Пермском крае пропала пожилая жительница Кунгура

21 июля 2024, 12:50
Фото: 1MI / Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск»
Утром 19 июля женщина вышла из дома и так и не вернулась.
Сюжет
Лдпр

В Пермском крае пропала жительница Кунгура Андронова Антонида Михайловна 1962 года рождения. Утром 19 июля 2024 года женщина вышла из дома (г. Кунгур), сообщили в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».

По настоящее время местонахождение неизвестно. Основные приметы следующие: на вид около 65 лет, рост 160 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые короткие, глаза голубые. В день исчезновения была одета в оранжевую футболку, летние цветные штаны и синюю кепку ЛДПР.

В случае, если вам что-либо известно о пропавшем человеке, просьба сообщить по телефонам 8 922 34567 02 или 112.

Фото: Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск»
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#Пермский край#Лдпр#Кунгур#Поиск#Пропавшие#Пропажа#Приметы#Андронова Антонида Михайловна
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