В Прикамье 20 июля в лесу около деревни Черепаха заблудились два человека

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Вчера, 20 июля, в Пермском крае вблизи деревня Черепаха заблудились люди. Сообщение об инциденте поступило в Поисково-спасательную службу Кунгурского округа от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета.
На место происшествия прибыли спасатели. Поиски производились как пешком, так и на автомобиле с использованием светосигнальных громкоговорящих установок. Спустя несколько часов пермяки были выведены из леса, ими оказались 45-летняя женщина и 42-летний мужчина. В соседней деревне Кужлево они были встречены своими родственниками. Медицинская помощь заблудившимся не потребовалась.
«Будьте предельно внимательны и аккуратны при пребывании в лесу. Помните, что никто не позаботиться о вас лучше, чем вы сами. Берегите свою жизнь!», — предупреждает жителей Пермского края Поисково-спасательная служба КМО.