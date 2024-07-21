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В Прикамье 20 июля в лесу около деревни Черепаха заблудились два человека

В Прикамье 20 июля в лесу около деревни Черепаха заблудились два человека

21 июля 2024, 09:51
Фото: 1MI
Пермяки были найдены и выведены к соседней деревне спустя несколько часов поисков.

Вчера, 20 июля, в Пермском крае вблизи деревня Черепаха заблудились люди. Сообщение об инциденте поступило в Поисково-спасательную службу Кунгурского округа от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета.

На место происшествия прибыли спасатели. Поиски производились как пешком, так и на автомобиле с использованием светосигнальных громкоговорящих установок. Спустя несколько часов пермяки были выведены из леса, ими оказались 45-летняя женщина и 42-летний мужчина. В соседней деревне Кужлево они были встречены своими родственниками. Медицинская помощь заблудившимся не потребовалась.

«Будьте предельно внимательны и аккуратны при пребывании в лесу. Помните, что никто не позаботиться о вас лучше, чем вы сами. Берегите свою жизнь!», — предупреждает жителей Пермского края Поисково-спасательная служба КМО.


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#Лес#Пермский край#Спасатели#Прикамье#Помощь#Черепаха#Предупреждение#Поисково-спасательная служба#Потерявшиеся
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