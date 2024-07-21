В Прикамье 20 июля в лесу около деревни Черепаха заблудились два человека

На место происшествия прибыли спасатели. Поиски производились как пешком, так и на автомобиле с использованием светосигнальных громкоговорящих установок. Спустя несколько часов пермяки были выведены из леса, ими оказались 45-летняя женщина и 42-летний мужчина. В соседней деревне Кужлево они были встречены своими родственниками. Медицинская помощь заблудившимся не потребовалась.