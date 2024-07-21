В Прикамье из реки Сергинка спасатели извлекли тело мужчины

Posted 21 июля, 10:10
Published 21 июля, 10:10
Modified 21 июля, 10:12
Updated 21 июля, 10:12
Вчера, 20 июля в 11:40, из реки Сергинка в селе Серга Пермского края было извлечено бездыханное тело мужчины. Обстоятельства гибели уточняются, сообщили в ГУ МЧС Прикамья.
На место происшествия прибыли силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве пяти человек и двух единиц техники.
Также в Поисково-спасательной службу Кунгурского округа сообщили, что в необорудованном для купания месте отдыхала компания. Пермяк пренебрёг введенными запретами.