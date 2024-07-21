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Posted 21 июля, 10:10

Published 21 июля, 10:10

Modified 21 июля, 10:12

Updated 21 июля, 10:12

В Прикамье из реки Сергинка спасатели извлекли тело мужчины

21 июля 2024, 10:10
Причина гибели устанавливается.

Вчера, 20 июля в 11:40, из реки Сергинка в селе Серга Пермского края было извлечено бездыханное тело мужчины. Обстоятельства гибели уточняются, сообщили в ГУ МЧС Прикамья.

На место происшествия прибыли силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве пяти человек и двух единиц техники.

Также в Поисково-спасательной службу Кунгурского округа сообщили, что в необорудованном для купания месте отдыхала компания. Пермяк пренебрёг введенными запретами.

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#Пермский край#Происшествие#Мчс#Трагедия#Утопление#Сергинка#Спасательная служба
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