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В Пермском крае простятся с погибшим в ходе СВО рядовым Евгением Валеевым

В Прикамье простятся с погибшим на спецоперации рядовым Евгением Валеевым

21 июля 2024, 04:39
Фото: 1MI / Администрация Березников

В Пермском крае простятся с погибшим в ходе СВО рядовым Евгением Валеевым

Прощание с мужчиной состоится 23 июля.

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Березниковского округа Евгений Валеев. Информацию об этом сообщили в пресс-службе администрации Березников.

«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Борисовича», — написали власти города.

Прощание с бойцом пройдет 23 июля в Культурно-деловом центре по ул. Льва Толстого, 50. Гражданская панихида начнется в 11:00.

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