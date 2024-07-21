В Прикамье простятся с погибшим на спецоперации рядовым Евгением Валеевым

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Березниковского округа Евгений Валеев. Информацию об этом сообщили в пресс-службе администрации Березников.
«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Борисовича», — написали власти города.
Прощание с бойцом пройдет 23 июля в Культурно-деловом центре по ул. Льва Толстого, 50. Гражданская панихида начнется в 11:00.