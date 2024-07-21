В Прикамье жители Совы останутся пока без нормальной дороги до деревни

Напомним, что в 2023 году администрация Лысьвенского округа смогла выделить из бюджета на ремонт дороги 431,3 тыс. рублей. По местных жителей, в прошлом году на участке было устранено только несколько ям. В этом году дефекты покрытия автодороги будут устраняться по мере необходимости. Сейчас проезд для автотранспорта, включая спецтехнику, обеспечен.