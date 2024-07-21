В Прикамье жители Совы останутся пока без нормальной дороги до деревни

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Жители деревни Сова останутся пока без хорошей дороги в населенный пункт. Речь идет об отвороте с региональной трассы Кунгур-Соликамск до Совы протяженностью 8,2 км. Как ранее сообщила местная жительница Ида Каметова, участок находится в многочисленных выбоинах, нет разметки и дорожных знаков.
В администрации Лысьвенского округа корреспонденту Properm.ru сказали, что капитальный ремонт дороги уже планируется. В настоящий момент готовится смета. По предварительным подсчетам, ремонт дороги обойдется порядка 200 млн рублей. Однако по срокам проведения ремонта власти муниципалитета тогда не уточнили.
В ответ на второй запрос редакции в администрации округа ответили, что сроки проведения капитального ремонта назвать пока невозможно: после подготовки сметной документации будет направлена заявка в Министерство транспорта Пермского края на софинансирование этих работ из средств регионального Дорожного фонда, так как в бюджете округа таких средств нет.
— При одобрении заявки информируем жителей о сроках проведения ремонта на официальных ресурсах территории. По поводу оценки состояния дороги в прошлом году: оно разительно не отличалось от текущего. Средства на ямочный ремонт выделяются в соответствии с возможностями бюджета Лысьвенского городского округа, — сообщили власти.
Напомним, что в 2023 году администрация Лысьвенского округа смогла выделить из бюджета на ремонт дороги 431,3 тыс. рублей. По местных жителей, в прошлом году на участке было устранено только несколько ям. В этом году дефекты покрытия автодороги будут устраняться по мере необходимости. Сейчас проезд для автотранспорта, включая спецтехнику, обеспечен.
В краевом минтрансе также отметили, что на возведение подъездных путей к школе в деревне Сова в бюджете муниципалитета предусмотрено 630,2 тыс. рублей.