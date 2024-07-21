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В Прикамье жители Совы останутся пока без нормальной дороги до деревни

В Прикамье жители Совы останутся пока без нормальной дороги до деревни

21 июля 2024, 14:10
Фото: properm.ru
Ранее власти округа сообщили, что планируется капитальный ремонт участка дороги за 200 млн рублей.
Сюжет
Школа

Жители деревни Сова останутся пока без хорошей дороги в населенный пункт. Речь идет об отвороте с региональной трассы Кунгур-Соликамск до Совы протяженностью 8,2 км. Как ранее сообщила местная жительница Ида Каметова, участок находится в многочисленных выбоинах, нет разметки и дорожных знаков.

В администрации Лысьвенского округа корреспонденту Properm.ru сказали, что капитальный ремонт дороги уже планируется. В настоящий момент готовится смета. По предварительным подсчетам, ремонт дороги обойдется порядка 200 млн рублей. Однако по срокам проведения ремонта власти муниципалитета тогда не уточнили.

В ответ на второй запрос редакции в администрации округа ответили, что сроки проведения капитального ремонта назвать пока невозможно: после подготовки сметной документации будет направлена заявка в Министерство транспорта Пермского края на софинансирование этих работ из средств регионального Дорожного фонда, так как в бюджете округа таких средств нет.

— При одобрении заявки информируем жителей о сроках проведения ремонта на официальных ресурсах территории. По поводу оценки состояния дороги в прошлом году: оно разительно не отличалось от текущего. Средства на ямочный ремонт выделяются в соответствии с возможностями бюджета Лысьвенского городского округа, — сообщили власти.

Напомним, что в 2023 году администрация Лысьвенского округа смогла выделить из бюджета на ремонт дороги 431,3 тыс. рублей. По местных жителей, в прошлом году на участке было устранено только несколько ям. В этом году дефекты покрытия автодороги будут устраняться по мере необходимости. Сейчас проезд для автотранспорта, включая спецтехнику, обеспечен.

В краевом минтрансе также отметили, что на возведение подъездных путей к школе в деревне Сова в бюджете муниципалитета предусмотрено 630,2 тыс. рублей.

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#Пермский край#Школа#Бюджет#Министерство транспорта#Дорога#Ремонт#Прикамье#Кунгур-соликамск#Трасса#Лысьвенский округ#Сова#Дорожной фонд
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