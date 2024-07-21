За 1,5 года следствие завело 37 уголовных дел по материалам УФНС Прикамья

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
За 2023 год и первое полугодие 2024 года Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю направило в следственные органы 60 материалов налоговых проверок, по которым были установлены признаки преступлений. В общей сумме следствие возбудило 37 уголовных дел. Информацию об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на УФНС Прикамья.
При этом 45 материалов управление направило в прошлом году, 15 — в этом году. В трех случаях налоговики усмотрели признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ), в четырех — признаки уклонения физлица от уплаты налогов по ст. 198 УК РФ, в 22 — уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов организацией по ст. 199 УК РФ, в 31 — признаки сокрытия денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов, по ст. 199.2 УК РФ.
Десять уголовных дел было заведено по ст. 199 УК РФ, два дела — по ст. 198 УК РФ, 24 дела по ст. 199.2 УК РФ, одно дело — по ст. 159 УК РФ. На стадии доследственной проверки находятся 11 материалов, остальным 12 материалам было отказало в возбуждении уголовных дел.