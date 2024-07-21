За 1,5 года следствие завело 37 уголовных дел по материалам УФНС Прикамья

При этом 45 материалов управление направило в прошлом году, 15 — в этом году. В трех случаях налоговики усмотрели признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ), в четырех — признаки уклонения физлица от уплаты налогов по ст. 198 УК РФ, в 22 — уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов организацией по ст. 199 УК РФ, в 31 — признаки сокрытия денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов, по ст. 199.2 УК РФ.