properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

За 1,5 года следствие завело 37 уголовных дел по материалам УФНС Прикамья

За 1,5 года следствие завело 37 уголовных дел по материалам УФНС Прикамья

21 июля 2024, 09:19
Фото: 1MI
Всего за отчетный период УФНС по Пермскому краю направило в следственные органы 60 материалов налоговых проверок.

За 2023 год и первое полугодие 2024 года Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю направило в следственные органы 60 материалов налоговых проверок, по которым были установлены признаки преступлений. В общей сумме следствие возбудило 37 уголовных дел. Информацию об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на УФНС Прикамья.

При этом 45 материалов управление направило в прошлом году, 15 — в этом году. В трех случаях налоговики усмотрели признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ), в четырех — признаки уклонения физлица от уплаты налогов по ст. 198 УК РФ, в 22 — уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов организацией по ст. 199 УК РФ, в 31 — признаки сокрытия денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов, по ст. 199.2 УК РФ.

Десять уголовных дел было заведено по ст. 199 УК РФ, два дела — по ст. 198 УК РФ, 24 дела по ст. 199.2 УК РФ, одно дело — по ст. 159 УК РФ. На стадии доследственной проверки находятся 11 материалов, остальным 12 материалам было отказало в возбуждении уголовных дел.

Читайте также:
В Прикамье жителей Чайковского осудят за фиктивную постановку на учет иностранцевСтудентка из Губахи перевела мошеннику более 325 тысяч рублейПермяк отправился в колонию на 13 лет за призывы к экстремизму и наркоторговлю
#Мошенничество#Уголовное дело#Уклонение от уплаты налогов#Преступления#Уфнс#Прикамье#Налоговая проверка#Статья УК РФ#Сокрытие денежных средств
Подпишитесь
Мэрия Перми намерена ужесточить сроки рассмотрения жалоб горожан на отопление
Сегодня, 05:35
Число вакансий в металлургической отрасли выросло в Прикамье на 36%
Сегодня, 05:06
В Прикамье простятся с погибшим на спецоперации рядовым Евгением Валеевым
Сегодня, 04:39
Сожгла квартиру сопернице. В Краснокамске разыгралась любовная драма
Вчера, 14:09
Молодой пермяк кричал на мать и получил два ножевых ранения от отца
Вчера, 13:08
В Госавтоинспекции рассказали о смертельном ДТП в Усолье
Вчера, 12:48