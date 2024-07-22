Аналитики выяснили предпочтения россиян в выборе месяца для отпуска

Респонденты также выделили ключевые факторы, которые влияют на выбор месяца для отдыха: климатические условия (54%), совпадение отпусков с близкими людьми (31%), личные события (24%). Кроме того, россияне учитывают школьные каникулы своих детей (20%), загруженность коллег на работе и график отпусков (16%), сезон и популярность туристических направлений (14%), размер отпускных (11%) и скидки на путешествия и проживание (10%). В исследовании приняли участие более 7 тысяч трудящихся жителей России, пишет sibdepo.ru.