Эксперт объяснил, почему Россию не затронул массовый сбой Windows

Сотни компаний по всему миру сообщили о сбоях в своей работе 19 июля. Пострадали банки, логистические фирмы и не только. Но более катастрофическая ситуация сложилась в авиаперевозках. Сотни рейсов были задержаны или отменены, а работа аэропортов Эдинбурга, Берлина и не только была парализована.