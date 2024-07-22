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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:15

Эксперт объяснил, почему Россию не затронул массовый сбой Windows

22 июля 2024, 05:13
Массовый сбой в работе операционной системы Windows привел к транспортному коллапсу в Европе, США, Индии и не только.

Директор IT-компании «РИВЦ-Пулково», кандидат технических наук Глеб Головченко объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему Россия не пострадала от глобальной технической ошибки.

Сотни компаний по всему миру сообщили о сбоях в своей работе 19 июля. Пострадали банки, логистические фирмы и не только. Но более катастрофическая ситуация сложилась в авиаперевозках. Сотни рейсов были задержаны или отменены, а работа аэропортов Эдинбурга, Берлина и не только была парализована.

«Многие зарубежные авиакомпании и аэропорты использовали облачный сервис Microsoft Azure, который прекратил работу из-за сбоя. В России же за последние два года создано множество самостоятельных IT-решений, поэтому отечественные аэропорты не пострадали и продолжили работать штатно», — пояснил Головченко.

Он рассказал, что российские авиаперевозчики готовы к подобным ситуациям. В компаниях и аэропортах есть резервные системы регистрации пассажиров и багажа, которые помогут в критической ситуации продолжить работу.

«Наверняка этот сбой произошел из-за человеческой ошибки на этапе тестирования обновления для ПО. Но мы также можем предположить, что сложившаяся ситуация возникла по чьему-то замыслу. Возможно, кто-то хотел протестировать, что произойдет при таком коллапсе или ударе по важной инфраструктуре. Всей правды мы, к сожалению, не знаем», — заключил Головченко.

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