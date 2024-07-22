Эксперты рассказали, из-за чего в России наблюдается дефицит электроэнергии

Возобновляемые источники энергии в случае с Россией можно рассматривать либо в контексте обеспечения энергией отдельных отдаленных районов, либо как дополнительные источники энергии рядом с основными. Для использования ВИЭ требуются специфические условия: достаточное количество ветра, солнца или быстрых рек для малых ГЭС без необходимости строительства плотин. Однако в большинстве регионов с этими ресурсами есть серьезные проблемы, причем традиционные методы генерации энергии остаются более дешевыми. Александр Кияница утверждает, что эти системы наиболее эффективны в случаях, когда до ближайших энергосетей далеко и когда не требуется много энергии.