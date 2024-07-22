Эксперты рассказали, из-за чего в России наблюдается дефицит электроэнергии

Posted 22 июля, 08:29
Published 22 июля, 08:29
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Южные регионы России столкнулись с острой необходимостью в дополнительном электроснабжении: от Кавказа до Крыма вводятся графики временных отключений электричества. В ситуации разобрались журналисты издания «Новые известия».
После аварии на Ростовской АЭС возникли проблемы с энергоснабжением, что привело к отключению энергии на территории от Севастополя до Элисты. По информации «Росатома», авария произошла на турбогенераторе, который преобразует энергию водяного пара в электрическую. Инцидент привел к снижению производства энергии на 1,5 ГВт.
Дополнительная нагрузка легла на оставшиеся мощности из-за 40-градусной аномальной жары на юге. В таких условиях потребление энергии резко возрастает, поскольку необходимо охлаждать как население, так и оборудование. Кондиционирование воздуха требовало значительного количества энергии, что приводило к авариям на электросетях.
Глава администрации Ялты, Янина Павленко, объявила о выходе из строя приблизительно 40 трансформаторных подстанций и повреждениях подземных коммуникаций в городе.
Отмечается, что Владимир Путин не так давно заявил, что доля энергопотребления в стране, затрачиваемая на майнинг криптовалют, составляет почти 1,6%. Развитие этой отрасли может привести к дефициту электроэнергии.
Возможность масштабной аварии существует в любом месте и в любое время. Однако каждый регион имеет свои уникальные особенности, оказывающие влияние на стабильность поставок электроэнергии.
Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком», отмечает, что системные проблемы присутствуют не только на юге России. Согласно данным Системного оператора ЕЭС, к концу 2023 года и за первый квартал 2024 года самыми энергозависимыми регионами России оказываются Юго-Восточная Сибирь, юг страны и Дальний Восток. Эти территории требуют дополнительного строительства генерирующих мощностей для компенсации дефицита энергии и продолжают увеличивать свое энергопотребление.
Александр Кияница, генеральный директор и основатель компании VOLTS, производителя систем хранения электроэнергии, говорит, что основные проблемы на Дальнем Востоке связаны с большими расстояниями между населенными пунктами. Такие регионы как Республика Бурятия, Республика Саха, Забайкальский край, Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область и Чукотский автономный округ, сталкиваются с традиционными проблемами в обеспечении электроснабжения. Чем дальше находятся небольшие города и поселки от центров деловой активности в данных регионах, тем сложнее и затратнее прокладывать электрическую сеть.
Специфика различных регионов России оказывает значительное влияние на энергетическую ситуацию. В частности, в Южных регионах, таких как Дагестан, существует серьезная проблема перегрузки энергосетей из-за незаконных подключений, что приводит к потере до 42-48% энергии. На Дальнем Востоке проблемы также очевидны. Однако Шевцов подчеркивает, что недостаток энергии может возникнуть даже в Москве.
В столице и области используются иностранные газовые турбины общей мощностью 1,7 ГВт, но из-за санкций их обслуживание становится проблематичным. По мнению экспертов из «Системного оператора», в случае прекращения работы этих турбин потребуется строительство до 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей или электросетей в регионе.
В большинстве регионов ситуация с энергетикой складывается иначе. Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе, утверждает, что основная проблема заключается в длительном стагнации отечественной энергетики.
Большинство современных генерирующих объектов в России являются наследием советского периода, но по сути они представляют собой остатки эры ГОЭЛРО. Одной из основных угроз внутренней безопасности является высокий уровень морального износа оборудования. Проблема затрагивает и электросетевой комплекс, который обновляется недостаточно интенсивно.
Олег Шевцов подчеркивает, что недостаточное обновление сетей в России превышает разумные рамки. Физический износ электросетей значительно превышает мировой уровень и составляет около 70% для распределительных и около 50% для магистральных сетей. На состояние сетей также влияют экстремальные погодные условия в отдельных регионах и недостаток инвестиций в модернизацию и обслуживание инфраструктуры.
Не стоит всецело полагаться на один источник энергии. Для сокращения рисков перебоев в энергоснабжении стоит обратить внимание на малоиспользуемые в стране возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые сейчас являются основным трендом в мире.
В прошлом году в Евросоюзе были построены ветряные электростанции общей мощностью 17 ГВт, в ОАЭ планируется создание солнечной электростанции на 1,5 ГВт, в Азербайджане начали строительство солнечных электростанций и ветряных установок на 1,3 ГВт, в то время как Казахстан заключил соглашения на строительство ветряных станций на 3 ГВт. Председатель правления Системного оператора Федор Опадчий утверждает, что ВИЭ способны помочь в развитии Дальнего Востока.
Модернизированные технологии позволяют нам экономить и время, и деньги, покрывая часть недостатка электроэнергии за счет ВИЭ. Однако широкое использование ВИЭ в России не получит широкого распространения. Основной акцент делается на развитии атомной и гидроэнергетики, как поясняет Олег Шевцов. Павел Марышев разделяет это мнение.
Возобновляемые источники энергии в случае с Россией можно рассматривать либо в контексте обеспечения энергией отдельных отдаленных районов, либо как дополнительные источники энергии рядом с основными. Для использования ВИЭ требуются специфические условия: достаточное количество ветра, солнца или быстрых рек для малых ГЭС без необходимости строительства плотин. Однако в большинстве регионов с этими ресурсами есть серьезные проблемы, причем традиционные методы генерации энергии остаются более дешевыми. Александр Кияница утверждает, что эти системы наиболее эффективны в случаях, когда до ближайших энергосетей далеко и когда не требуется много энергии.
На данный момент в Заполярье развивается большой проект по созданию солнечных и ветряных электростанций, которые работают вместе с накопителями энергии. Технологии ВИЭ широко внедряются в частный сектор, где местные жители сталкиваются с проблемами в работе старых подстанций и проводов электропередачи, что приводит к отключениям и авариям. В таких случаях они всё чаще выбирают солнечные панели на крышах домов с системами накопления электроэнергии.
За последние два десятилетия инвестиции в сферу электроэнергетики насчитывают 6 трлн рублей, с прогнозируемыми затратами в размере 6,4 трлн рублей в ближайшие 12 лет. Возникнет ли, однако, резкий подъем тарифов для россиян?
По мнению экспертов, что ничего необычного не произойдет. Олег Шевцов отмечает, что увеличение тарифов для граждан уже заложено в планы Минэкономразвития: на 8,9% в 2024 году, на 6% в 2025-м и на 5% в 2026-м.
На это должно хватить. Затраты на современные технологии покрываются другими источниками — утверждает Александр Кияница.
— У нас в стране предусмотрено перекрестное субсидирование: дополнительные расходы берет на себя местный бизнес, благодаря чему происходит перераспределение. Ждать существенного увеличения счетов за свет для физических лиц также не приходится.
При этом ошибочно полагать, что бизнес просто возьмет все эти дополнительные расходы на себя. Все издержки учитываются при определении цен на растущие товары и услуги. В конечном итоге россияне понесут издержки модернизации энергетики через увеличение инфляции и повседневных расходов.
И процесс модернизации энергетики займет много времени, как указывает Павел Марышев. Люди будут платить все больше и больше в течение многих лет, но все еще будут сталкиваться с отключениями электроэнергии.