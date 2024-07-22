ФСБ распространили видео задержания главного бухгалтера пермского автоперевозчика

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 08:01
В Перми был задержан сотрудник коммерческой организации при попытке незаконной передачи денежных средств представителю налогового органа, сообщили сегодня в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. По информации журналиста Properm.ru, речь в распространенном видео с передачей 500 тыс. рублей в пакете с салатом идет о главном бухгалтере ИП Юрия Никитина Наталье Боковой. Оперативные действия проводили сотрудники УФСБ России по Пермскому краю и регионального управления Федеральной налоговой службы.
Междугородные автобусные перевозки — семейный бизнес Юрия Никитина, ИП с таким видом деятельности зарегистрированы на него и его дочь, Татьяну Лыкову. Кроме того, в предприятия входят два общества — ООО «Никитин» и ООО «ЮИН-Транс-авто». Все эти предприятия по ЕГРЮЛ ведут бизнес в отрасли пассажирских перевозок автомобильным автотранспортом, у всех в 2019 году оформлены лицензии на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Все они входят в «Пермский автотранспортный союз», связывающий «МС-Транс» Александра Антипова и «НП Мансити» Сергея Полежаева и Олега Новоселова. До автобусной реформы эти компании были объединены в партнерство «Автолидер».
В июне 2024 года из региональных СМИ стало известно о задержании при передаче взятки должностному лицу налоговой сначала бухгалтера группы предприятий Натальи Боковой, а в середине июля — и самого Юрия Никитина. Из открытых данных известно, что 18 апреля 2024 года учредителем и директором ООО «ЮИН-Транс-авто» стал перевозчик из Краснокамска Владимир Згоржельский, его доля в обществе находится в залоге у Никитина.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанная планировал передать 500 тыс. рублей с целью прекращения мероприятий налогового контроля. Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю на основании переданных УФСБ материалов в отношении взяткодателя в июне 2024 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. УФСБ в рамках расследования уголовного дела проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемого.