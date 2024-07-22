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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Перми уволили прокурора после публикации скандальной видеозаписи из бара

«Их всех уничтожат». Пермского прокурора уволили после публикации видеозаписи из бара

22 июля 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney

В Перми уволили прокурора после публикации скандальной видеозаписи из бара

Запись разговора неизвестного, представившегося прокурором, прислали читатели Properm.ru.

Прокурорского работника уволили после публикации видеозаписи Properm.ru, сообщили информированные источники. На прошлой неделе в распоряжении редакции оказалась видеозапись, на которой некий мужчина представился прокурором Эдуардом Вячеславовичем Шешиным и рассказывал о своей деятельности. «Ты знаешь, сколько у меня было таких чмо, которых я отправил в тюрьму, их там продырявили», — говорит неизвестный. Также он грубит персоналу бара, в котором находится.

Как рассказали Properm.ru в пресс-службе прокуратуры Пермского края, еще до распространения аудиозаписи «лица, представившегося прокурором управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пермского края Шешиным Эдуардом Вячеславовичем, такой прокурорский работник самостоятельно подал заявление об увольнении из органов прокуратуры по собственному желанию, и был уволен приказом прокурора Пермского края».

#Видео#Происшествия#Общество#Пермь#Прокуратура#Увольнение
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