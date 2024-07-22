«Их всех уничтожат». Пермского прокурора уволили после публикации видеозаписи из бара

Прокурорского работника уволили после публикации видеозаписи Properm.ru, сообщили информированные источники. На прошлой неделе в распоряжении редакции оказалась видеозапись, на которой некий мужчина представился прокурором Эдуардом Вячеславовичем Шешиным и рассказывал о своей деятельности. «Ты знаешь, сколько у меня было таких чмо, которых я отправил в тюрьму, их там продырявили», — говорит неизвестный. Также он грубит персоналу бара, в котором находится.