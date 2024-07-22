Из Перми на несколько часов задержан вылет в Анталью и в Баку

Самолет должен был вылететь в 3:40, сейчас предварительное время вылета — 12:30. По данным правоохранительных органов, рейс ожидают 180 человек. В настоящий момент пассажиры размещены в гостинице. Контроль за ситуацией обеспечен пермской прокуратурой.