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Из Перми на десять часов задержан вылет в Анталью, а в Баку — на семь часов

Из Перми на несколько часов задержан вылет в Анталью и в Баку

22 июля 2024, 04:54
Фото: группа Вконтакте Международный аэропорт «Большое Савино» Пермь

Из Перми на десять часов задержан вылет в Анталью, а в Баку — на семь часов

Рейс в Анталью ожидают 180 человек.

В Перми из международного аэропорта «Большое Савино» задерживается вылет воздушного судна «Уральские авиалинии» в Анталью. Причиной тому стало позднее прибытие самолета, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Самолет должен был вылететь в 3:40, сейчас предварительное время вылета — 12:30. По данным правоохранительных органов, рейс ожидают 180 человек. В настоящий момент пассажиры размещены в гостинице. Контроль за ситуацией обеспечен пермской прокуратурой.

Также на несколько часов задержан самолёт до Баку. Вместо 13:50, пермяки смогут вылететь только в 20:40. Перевозчиком выступает «ИрАэро».

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#Пермь#Большое савино#Прокуратура#Уральские авиалинии#Гостиница#Анталья#Баку#Задержка#ИрАэро
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