Из Перми на несколько часов задержан вылет в Анталью и в Баку

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
В Перми из международного аэропорта «Большое Савино» задерживается вылет воздушного судна «Уральские авиалинии» в Анталью. Причиной тому стало позднее прибытие самолета, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Самолет должен был вылететь в 3:40, сейчас предварительное время вылета — 12:30. По данным правоохранительных органов, рейс ожидают 180 человек. В настоящий момент пассажиры размещены в гостинице. Контроль за ситуацией обеспечен пермской прокуратурой.
Также на несколько часов задержан самолёт до Баку. Вместо 13:50, пермяки смогут вылететь только в 20:40. Перевозчиком выступает «ИрАэро».