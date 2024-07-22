Канатную дорогу планируют построить в Перми. Где она будет располагаться?

Краевой кабмин утвердил пакет изменений в Генплан Перми. На схеме указана «Подвесная канатная дорога транспортная. Планируемая к размещению». Когда начнут строить фуникулер и сколько на него потратят, пока неизвестно. Сейчас ведутся работы по продлению набережной от Перми-1 до ул. 1905 года.