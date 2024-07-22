Канатную дорогу планируют построить в Перми. Где она будет располагаться?

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В Генплане Перми появилось место под строительство канатной дороги. Объект могут разместить на территории от Речного вокзала до ул. 1905 года, пишет ИА «Текст».
Краевой кабмин утвердил пакет изменений в Генплан Перми. На схеме указана «Подвесная канатная дорога транспортная. Планируемая к размещению». Когда начнут строить фуникулер и сколько на него потратят, пока неизвестно. Сейчас ведутся работы по продлению набережной от Перми-1 до ул. 1905 года.
UPD: в Министерстве имущества и градостроительной деятельности Пермского края журналисту Properm.ru пояснили, что канатная дорога отображается в Генплане с 2017 года.
«Изменения, принятые постановлением Правительства Пермского края 17 июля 2024 года, содержит лишь одно нововведение в отношении данной территории: это продление улицы Монастырской от Речного вокзала до ул. 1905 года. Пункт дополнен выполнением благоустройства проезжей части, устройством тротуаров, созданием условий для движения на велосипедах, посадкой деревьев», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в скором времени из новой редакции Схемы территориального планирования и Генплана Перми канатная дорога будет исключена.