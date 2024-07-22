Конфликт России и Украины скоро завершится?

Экс-президент США Дональд Трамп не обошел стороной развитие российско-украинского конфликта. Политик отметил, что боевые действия могут завершиться до того, как он вновь станет американским лидером. То есть, исход противостояния двух сторон мы сможем наблюдать уже в ноябре — сразу после оглашения голосов на выборах президента Соединенных Штатов.