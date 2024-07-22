Конфликт России и Украины скоро завершится?

Posted 22 июля, 07:57
Published 22 июля, 07:57
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
После поездки Владимира Путина в КНДР западные страны всерьез заговорили об окончании российско-украинского конфликта уже в 2024 году. Активные обсуждения подогревают новости о прошедшем Саммите мира и успехе российской стороны на фронте. Рассказываем, какие прогнозы выдвинули мировые политики и военные эксперты.
Свою точку зрения о возможном завершении СВО высказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия готова пойти на переговоры с Украиной, но для этого должны быть соблюдены важные условия.
Так, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и вывести войска с подконтрольных Россией областей. Кроме того, президент отметил, что для мирных переговоров Украине следует перейти в статус безъядерной страны, пройти демилитаризацию и денацификацию.
Процесс перехода к мирному исходу боевых действий на территории Украины также обсудили в ходе встречи представителей европейских и западных стран. В последствии участники мероприятия подписали декларацию, согласно которой АЭС должны контролироваться украинской стороной, военнопленные освобождаться, а нападения на суды в Азовском и Черных морях запрещены.
Данную точку зрения поддержали большинство спикеров на площадке Саммита мира, однако в поддержку России высказалась турецкая сторона.
Так, глава МИД страны Хакан Фидан подчеркнул, что позиция Владимира Путина дает надежду на примирение двух государств, а саммит мог оказаться более результативным, если бы среди участников присутствовала Россия.
Экс-президент США Дональд Трамп не обошел стороной развитие российско-украинского конфликта. Политик отметил, что боевые действия могут завершиться до того, как он вновь станет американским лидером. То есть, исход противостояния двух сторон мы сможем наблюдать уже в ноябре — сразу после оглашения голосов на выборах президента Соединенных Штатов.
В отличие от Трампа, координатор Белого дома Джон Кирби не смог назвать дату примирения России и Украины, но обозначил важную деталь завершения СВО.
«Когда война закончится, неважно как это будет выглядеть, у них все равно останется длинная граница с Россией, и угроза безопасности для украинского народа будет существовать», — подчеркнул Кирби.
Командир ботальона третьей штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук рассказал, что Украина продолжит терпеть поражение на фронте, если конфликт между двумя странами не начнет меняться в какую-либо сторону.
При этом Украинские политики не желают идти на примирение с Россией на тех условиях, которые выдвинул Владимир Путин.
«Условия направлены на Запад, направлены они к тому, что если вы украинскую сторону не посадите с нами за стол переговоров, то следующие, когда вы к этому созреете, будут еще хуже», — заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.