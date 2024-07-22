МЧС Прикамья предупреждает о высокой пожарной опасности в регионе

В случае обнаружения пожара нужно немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру 101 (со стационарного телефона — 01), принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью — меры по тушению пожара в начальной стадии.