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МЧС Прикамья предупреждает о высокой пожарной опасности в регионе

МЧС Прикамья предупреждает о высокой пожарной опасности в регионе

22 июля 2024, 07:56
Фото: ideogram.ai
Ведомство подчеркивает важность соблюдения правил пожарной безопасности.

С 23 по 25 июля местами на территории Пермского края прогнозируется высокая пожарная опасность 4-го класса. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС по ссылкой на данные Пермского ЦГМС.

Сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности. «Будьте предельно аккуратны при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях», — пишет ведомство.

В случае обнаружения пожара нужно немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру 101 (со стационарного телефона — 01), принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью — меры по тушению пожара в начальной стадии.

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#Пожарная безопасность#Пермский край#Эвакуация#Пожарная охрана#МЧС Прикамья#Пожарная опасность
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