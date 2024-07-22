МЧС Прикамья предупреждает о высокой пожарной опасности в регионе

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
С 23 по 25 июля местами на территории Пермского края прогнозируется высокая пожарная опасность 4-го класса. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС по ссылкой на данные Пермского ЦГМС.
Сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности. «Будьте предельно аккуратны при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях», — пишет ведомство.
В случае обнаружения пожара нужно немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру 101 (со стационарного телефона — 01), принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью — меры по тушению пожара в начальной стадии.