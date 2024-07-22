Новое арт-пространство в Перми разместится в мастерской завода

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
На территории судостроительного завода ООО «Пермская судоверфь» в краевой столице откроется новое арт-пространство. Как сообщает ИА «Текст» со ссылкой на директора «ПермьКонцерт» Ирину Кулёву, пространство разместится в плавмастерской завода.
В следующие выходные на новой площадке пройдет фестиваль «Причал». Здесь будет расположена выставка работ скульптора Олега Филимонова и экспозиция, где пермяк сможет узнать историю Камского речного пароходства. Открыто новое арт-пространство будет до конца лета.
— Для нас важно оставить после себя то, что продолжит фестивальную историю и будет привлекать туристов в Кировский район и на судостроительный завод, помогать развивать культурный и туристический потенциал Закамска, — рассказала Кулёва изданию.