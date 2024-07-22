Новое арт-пространство в Перми разместится в мастерской завода

В следующие выходные на новой площадке пройдет фестиваль «Причал». Здесь будет расположена выставка работ скульптора Олега Филимонова и экспозиция, где пермяк сможет узнать историю Камского речного пароходства. Открыто новое арт-пространство будет до конца лета.