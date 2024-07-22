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Published Сегодня, 03:27

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Updated Сегодня, 03:29

В Перми в плавмастерской судоверфи появится новое арт-пространство

Новое арт-пространство в Перми разместится в мастерской завода

22 июля 2024, 03:27
Фото: МАУК ПермьКонцерт

В Перми в плавмастерской судоверфи появится новое арт-пространство

На новой площадке состоится фестиваль «Причал».
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Туризм

На территории судостроительного завода ООО «Пермская судоверфь» в краевой столице откроется новое арт-пространство. Как сообщает ИА «Текст» со ссылкой на директора «ПермьКонцерт» Ирину Кулёву, пространство разместится в плавмастерской завода.

В следующие выходные на новой площадке пройдет фестиваль «Причал». Здесь будет расположена выставка работ скульптора Олега Филимонова и экспозиция, где пермяк сможет узнать историю Камского речного пароходства. Открыто новое арт-пространство будет до конца лета.


— Для нас важно оставить после себя то, что продолжит фестивальную историю и будет привлекать туристов в Кировский район и на судостроительный завод, помогать развивать культурный и туристический потенциал Закамска, — рассказала Кулёва изданию.
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#Пермь#Туризм#Культура#Фестиваль#Скульптор#История#Причал#Камское речное пароходство#Арт-пространство#Олег Филимонов
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