Панка, работающего на Минобороны, задержали в Перми за террористические лозунги

По данным телеграм-канала, мужчина — панк, любит рок и животных. В какой-то момент он завел себе фейковые аккаунты и стал писать антивоенные комментарии в соцсетях. На молодого человека вышли сотрудники ФСБ, однако он сбежал в Пермь — предположительно к своей подруге. Силовики нашли его.