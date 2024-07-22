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Панка, работающего на Минобороны, задержали в Перми за террористические лозунги

Панка, работающего на Минобороны, задержали в Перми за террористические лозунги

22 июля 2024, 05:33
Жителя Екатеринбурга будут судить за антивоенные лозунги в соцсетях.

В Перми задержали 32-летнего жителя Екатеринбурга, работающего в Центральном ЖКУ Минобороны. Его подозревают в призывах к терроризму, сообщает Ural Mash.

По данным телеграм-канала, мужчина — панк, любит рок и животных. В какой-то момент он завел себе фейковые аккаунты и стал писать антивоенные комментарии в соцсетях. На молодого человека вышли сотрудники ФСБ, однако он сбежал в Пермь — предположительно к своей подруге. Силовики нашли его.

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#Военная операция на Украине#Пермь#ФСБ#Панк
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