Панка, работающего на Минобороны, задержали в Перми за террористические лозунги

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:35
В Перми задержали 32-летнего жителя Екатеринбурга, работающего в Центральном ЖКУ Минобороны. Его подозревают в призывах к терроризму, сообщает Ural Mash.
По данным телеграм-канала, мужчина — панк, любит рок и животных. В какой-то момент он завел себе фейковые аккаунты и стал писать антивоенные комментарии в соцсетях. На молодого человека вышли сотрудники ФСБ, однако он сбежал в Пермь — предположительно к своей подруге. Силовики нашли его.