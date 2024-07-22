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Пермские шиномонтажки будут оформлены в едином стиле до конца 2024 года

Пермские шиномонтажки будут оформлены в едином стиле до конца 2024 года

22 июля 2024, 10:46
Фото: Freepik.com
Новые требования вступят в силу 1 сентября.

В Перми к концу года шиномонтажные мастерские будут выполнены в едином стиле в соответствии с правилами благоустройства. Изменения в правила благоустройства внесли в гордуму еще в конце мая. В законную силу они вступят с 1 сентября, отмечают в пресс-службе Пермской городской думы.

Ранее специалисты администрации Кировского района провели мониторинг территории района, в ходе которого было выявлено 7 нестационарных объектов, несоответствующих требованиям размещения.

«Первые разъяснения владельцам территорий и предпринимателям были даны в конце прошлого года. Поэтому все павильоны шиномонтажа и любые нарушения необходимо устранить до 31 декабря», — пояснили в администрации Кировского района.

Согласно новым правилам, теперь каждый павильон должен иметь одинаковый внешний вид, соответствующий стандартам, а именно размеры, цветовые решения и вывески. Теперь само здание должно иметь пыльно-серый оттенок, а крыша красно-коралловый.

Напомним, что ранее в краевом Минстрое утвердили решение о едином внешнем облике НТО в Пермском крае. Каждый из них стилизован под различную специализацию: общественное питание, продажа фруктов и овощей, цветочные киоски и многие другие.

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#Пермь#Городская дума#Администрация#Кировский район#Правила благоустройства#Шиномонтаж
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