Пермские шиномонтажки будут оформлены в едином стиле до конца 2024 года

В Перми к концу года шиномонтажные мастерские будут выполнены в едином стиле в соответствии с правилами благоустройства. Изменения в правила благоустройства внесли в гордуму еще в конце мая. В законную силу они вступят с 1 сентября, отмечают в пресс-службе Пермской городской думы.