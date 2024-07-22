Пермские шиномонтажки будут оформлены в едином стиле до конца 2024 года

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Перми к концу года шиномонтажные мастерские будут выполнены в едином стиле в соответствии с правилами благоустройства. Изменения в правила благоустройства внесли в гордуму еще в конце мая. В законную силу они вступят с 1 сентября, отмечают в пресс-службе Пермской городской думы.
Ранее специалисты администрации Кировского района провели мониторинг территории района, в ходе которого было выявлено 7 нестационарных объектов, несоответствующих требованиям размещения.
«Первые разъяснения владельцам территорий и предпринимателям были даны в конце прошлого года. Поэтому все павильоны шиномонтажа и любые нарушения необходимо устранить до 31 декабря», — пояснили в администрации Кировского района.
Согласно новым правилам, теперь каждый павильон должен иметь одинаковый внешний вид, соответствующий стандартам, а именно размеры, цветовые решения и вывески. Теперь само здание должно иметь пыльно-серый оттенок, а крыша красно-коралловый.
Напомним, что ранее в краевом Минстрое утвердили решение о едином внешнем облике НТО в Пермском крае. Каждый из них стилизован под различную специализацию: общественное питание, продажа фруктов и овощей, цветочные киоски и многие другие.