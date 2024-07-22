Пермский инвалид через суд добивается от чиновников положенной коляски

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
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Updated Сегодня, 14:50
Житель Перми обратился в прокуратуру с жалобой на бездействие чиновников, не выполняющих свои обязанности. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку по обращению инвалида о нарушении его социальных прав. В ходе проверки установлено, что, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, пермяк должен быть обеспечен прогулочной креслом-коляской с ручным приводом. Однако данное средство реабилитации ему длительное время не выдается. Это ограничивает его жизнедеятельность и «создает препятствия для социальной адаптации», отмечают в ведомстве.
По итогам проверки прокурор обратился в суд с иском. В нем требовал обязать Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю обеспечить заявителя коляской.
Орджоникидзевский районный суд Перми требования прокурора удовлетворил в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.