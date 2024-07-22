Пермский инвалид через суд добивается от чиновников положенной коляски

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку по обращению инвалида о нарушении его социальных прав. В ходе проверки установлено, что, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, пермяк должен быть обеспечен прогулочной креслом-коляской с ручным приводом. Однако данное средство реабилитации ему длительное время не выдается. Это ограничивает его жизнедеятельность и «создает препятствия для социальной адаптации», отмечают в ведомстве.