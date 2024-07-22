Пермский яхтсмен Михаил Шило стал совладельцем аэродрома Луговское

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Предприниматель из Перми Михаил Шило стал совладельцем ООО «Аэродром Луговское». Бизнесмену принадлежит 33,3% долей в обществе, об этом свидетельствуют данные сервиса Rusprofile. Первым на это обратил внимание «КоммертсантЪ-Прикамье».
Михаил Шило также владеет ООО «Уралподводстрой» (выручка за 2023 год 771 млн руб., чистая прибыль — 90 млн руб.), ООО «Уралподводкомплект» (выручка в 2023 году 19 млн, прибыль — 885 тыс. рублей), ООО «УК БЦ „Луначарский“ (выручка в прошлом году 11 млн рублей, прибыль — 1,7 млн рублей) и др. Помимо этого, он является главой президиума Пермской федерации парусного спорта.
Как отмечает издание, в 2022 году Шило планировал строительство взлетно-посадочной площадки в микрорайоне Железнодорожный для авиаспорта, однако больше информации об этом проекте не поступало.
Аэродром «Луговское» расположен около поселка Усть-Качка. Он был возведен на основе бывшей площадки для сельскохозяйственной авиации. На территории есть две взлетно-посадочные полосы — грунтовая и асфальтовая, предназначенные для самолётов класса «А» и вертолётов.