Пермский яхтсмен Михаил Шило стал совладельцем аэродрома Луговское

Аэродром «Луговское» расположен около поселка Усть-Качка. Он был возведен на основе бывшей площадки для сельскохозяйственной авиации. На территории есть две взлетно-посадочные полосы — грунтовая и асфальтовая, предназначенные для самолётов класса «А» и вертолётов.