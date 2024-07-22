properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Под Пермью майнер-нелегал похитил электроэнергии на несколько миллионов рублей

Под Пермью майнер-нелегал похитил электроэнергии на несколько миллионов рублей

22 июля 2024, 13:44
Фото: филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго»
Ферма состояла из более чем 150 майнинговых устройств.

Специалисты «Россети Урал» обнаружили в Пермском муниципальном округе майнинг-ферму, незаконно подключенную к электрическим сетям. Её владелец похитил электроэнергии на несколько миллионов рублей, сообщает пресс-служба энергетической компании.

В ходе проверки, организованной с целью выявления хищения электроэнергии, энергетики «Пермэнерго» обнаружили в поселке Юго-Камский подпольную ферму для майнинга криптовалюты. В нежилом помещении располагалось более 150 единиц оборудования для добычи криптовалюты. При этом ферма была подключена к электрическим сетям незаконно.

Сотрудники полиции опечатали и изъяли оборудование криптофермы. Ущерб от неучтенного энергопотребления подпольными майнерами оценивается в несколько миллионов рублей. Компания «Россети Урал» направила заявление в правоохранительные органы.

Как подчеркивают энергетики, владельцам нелегальной криптовалютной фермы грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Читайте также:
Пермяк заплатит за кражу электричества для майнинга более 2,5 миллионов рублей
#Происшествия#Майнинг#Энергетики
Подпишитесь
В Екатеринбурге начали судить пермского студента. Он хотел поджечь военкомат
Сегодня, 11:26
Пермские шиномонтажки будут оформлены в едином стиле до конца 2024 года
Сегодня, 10:46
Устроившего смертельное ДТП у ЦУМа в Перми просят отправить на 10 лет в колонию
Сегодня, 07:54
Синоптик рассказал, когда ждать возвращения жары в Прикамье
Сегодня, 08:24
Январский, Голованово, Закамск. Десятки домов на неделе временно останутся без воды
Сегодня, 05:24
ВИДЕО. ФСБ распространили видео задержания главного бухгалтера пермского автоперевозчика
Сегодня, 07:44