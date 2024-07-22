Под Пермью майнер-нелегал похитил электроэнергии на несколько миллионов рублей

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Специалисты «Россети Урал» обнаружили в Пермском муниципальном округе майнинг-ферму, незаконно подключенную к электрическим сетям. Её владелец похитил электроэнергии на несколько миллионов рублей, сообщает пресс-служба энергетической компании.
В ходе проверки, организованной с целью выявления хищения электроэнергии, энергетики «Пермэнерго» обнаружили в поселке Юго-Камский подпольную ферму для майнинга криптовалюты. В нежилом помещении располагалось более 150 единиц оборудования для добычи криптовалюты. При этом ферма была подключена к электрическим сетям незаконно.
Сотрудники полиции опечатали и изъяли оборудование криптофермы. Ущерб от неучтенного энергопотребления подпольными майнерами оценивается в несколько миллионов рублей. Компания «Россети Урал» направила заявление в правоохранительные органы.
Как подчеркивают энергетики, владельцам нелегальной криптовалютной фермы грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.