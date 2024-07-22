Под Пермью майнер-нелегал похитил электроэнергии на несколько миллионов рублей

В ходе проверки, организованной с целью выявления хищения электроэнергии, энергетики «Пермэнерго» обнаружили в поселке Юго-Камский подпольную ферму для майнинга криптовалюты. В нежилом помещении располагалось более 150 единиц оборудования для добычи криптовалюты. При этом ферма была подключена к электрическим сетям незаконно.