Правительством утверждена дорожная карта по ликвидации последствий закрытия шахт КУБа

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Правительство РФ утвердило план мероприятий по урегулированию вопроса загрязнения водных объектов изливами шахтных вод на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ) и за его пределами. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.
Как сообщили в Минприроды Прикамья, дорожная карта по ликвидации загрязнения водных объектов кислыми шахтными водами включает экологическую реабилитацию водных объектов, очистку русел рек от загрязненных донных отложений, восстановление нарушенных экосистем, зарыбление и другие мероприятия. Итогом ее реализации должна стать масштабная экологическая реабилитация территории Кизеловского угольного бассейна, что станет первым в своем роде опытом в России.
В 2023 году по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина была организована межведомственная рабочая группа по решению экологических проблем Кизеловского угольного бассейна. Этот шаг стал результатом многолетнего сотрудничества Пермского края с федеральными органами власти, начавшегося в 2004 году. Кроме того, с апреля 2024 года правительством Пермского края начата работа по мониторингу состояния водных объектов, подверженных негативному воздействию изливов кислых шахтных вод силами специализированного подразделения — Аналитического центра Пермского края.
Планы по дальнейшим действиям в соответствии с утвержденной дорожной картой планируется обсудить уже в августе этого года на заседании межведомственной рабочей группы под председательством губернатора Дмитрия Махонина.