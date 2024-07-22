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Правительством утверждена дорожная карта по ликвидации последствий закрытия шахт КУБа

Правительством утверждена дорожная карта по ликвидации последствий закрытия шахт КУБа

22 июля 2024, 16:40
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Итогом ее реализации должна стать масштабная экологическая реабилитация территории Кизеловского бассейна.

Правительство РФ утвердило план мероприятий по урегулированию вопроса загрязнения водных объектов изливами шахтных вод на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ) и за его пределами. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Как сообщили в Минприроды Прикамья, дорожная карта по ликвидации загрязнения водных объектов кислыми шахтными водами включает экологическую реабилитацию водных объектов, очистку русел рек от загрязненных донных отложений, восстановление нарушенных экосистем, зарыбление и другие мероприятия. Итогом ее реализации должна стать масштабная экологическая реабилитация территории Кизеловского угольного бассейна, что станет первым в своем роде опытом в России.

В 2023 году по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина была организована межведомственная рабочая группа по решению экологических проблем Кизеловского угольного бассейна. Этот шаг стал результатом многолетнего сотрудничества Пермского края с федеральными органами власти, начавшегося в 2004 году. Кроме того, с апреля 2024 года правительством Пермского края начата работа по мониторингу состояния водных объектов, подверженных негативному воздействию изливов кислых шахтных вод силами специализированного подразделения — Аналитического центра Пермского края.

Планы по дальнейшим действиям в соответствии с утвержденной дорожной картой планируется обсудить уже в августе этого года на заседании межведомственной рабочей группы под председательством губернатора Дмитрия Махонина.

#Экология#Кизеловский угольный бассейн#Кизел#Живая природа
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