Правительством утверждена дорожная карта по ликвидации последствий закрытия шахт КУБа

В 2023 году по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина была организована межведомственная рабочая группа по решению экологических проблем Кизеловского угольного бассейна. Этот шаг стал результатом многолетнего сотрудничества Пермского края с федеральными органами власти, начавшегося в 2004 году. Кроме того, с апреля 2024 года правительством Пермского края начата работа по мониторингу состояния водных объектов, подверженных негативному воздействию изливов кислых шахтных вод силами специализированного подразделения — Аналитического центра Пермского края.