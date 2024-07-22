Прохладная погода в Прикамье сохранится до конца июля

По предварительных подсчетам, прохладная погода сохранится до конца июля. Также, 26–29 июля в Прикамье пройдут обильные дожди. Суммарно может выпасть 30–70 мм осадков — в отдельных округах, в основном по востоку края, за четверо суток выпадет 50–100% месячной нормы осадков, сообщили эксперты Пермского ЦГМС.