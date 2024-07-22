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Прохладная погода в Прикамье сохранится до конца июля

Прохладная погода в Прикамье сохранится до конца июля

22 июля 2024, 02:36
Фото: ideogram.ai
26–29 июля в регионе пройдут обильные дожди.

По предварительных подсчетам, прохладная погода сохранится до конца июля. Также, 26–29 июля в Прикамье пройдут обильные дожди. Суммарно может выпасть 30–70 мм осадков — в отдельных округах, в основном по востоку края, за четверо суток выпадет 50–100% месячной нормы осадков, сообщили эксперты Пермского ЦГМС.

Сегодня, 22 июля, дожди могут пройти только на юге и востоке Пермского края. Температура воздуха поднимется до 17…22°С, в Перми — не выше 20°С. Ветер северо-восточный умеренный.

Завтра, во вторник, на севере региона вероятно прохождение дождей. Температурный фон составит 17…22°С, в Перми 20…22°С. Ветер по-прежнему северо-восточный умеренный

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