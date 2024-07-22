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Россельхознадзор нашел в Прикамье зерно с подозрением на ГМО

Россельхознадзор нашел в Прикамье зерно с подозрением на ГМО

22 июля 2024, 05:18
Фото: Изображение Midjourney
С 1 января по 9 июля 2024 года признаны недействительными 34 декларации о соответствии на зерно серийного выпуска.

Сотрудники Управления Россельхознадзора в Пермском крае обнаружили в регионе зерно с подозрением на генную модификацию. Нарушения декларирования зерна выяснилось в ходе анализа данных, размещённых в реестре деклараций о соответствии на сайте Росаккредитации, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

С 1 января по 9 июля текущего года Россельхознадзор признал недействительными 34 декларации о соответствии на зерно (пшеница, овес, ячмень, рожь, рапс) серийного выпуска, 560 тонн кормовой пшеницы и продовольственной ржи. Это выше на 55% аналогичного периода прошлого года, когда было установлено 20 фактов недостоверного декларирования зерна серийного выпуска.

Как рассказали в Россельхознадзоре, в протоколах испытаний нет результатов исследований на показатели генетически модифицированных организмов (ГМО). Также не проведены исследования на показатели безопасности, относящиеся к группе отличительных признаков зёрен зерновых, зернобобовых и масличных культур, применяемых при идентификации зерна пшеницы, сообщили в ведомстве.

Так, 9 июля Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю ООО «Зерновое» было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна.

Организации вынесено решение о прекращении действия декларации о соответствии на серийный выпуск продовольственной пшеницы. Компания занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур в Суксунском округе Пермского края.

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#Пермский край#Россельхознадзор#Нарушения#Зерно#Генно-модифицированные организмы#Декларация о соответствии#Контроль качества зерна
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