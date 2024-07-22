Россельхознадзор нашел в Прикамье зерно с подозрением на ГМО

Как рассказали в Россельхознадзоре, в протоколах испытаний нет результатов исследований на показатели генетически модифицированных организмов (ГМО). Также не проведены исследования на показатели безопасности, относящиеся к группе отличительных признаков зёрен зерновых, зернобобовых и масличных культур, применяемых при идентификации зерна пшеницы, сообщили в ведомстве.