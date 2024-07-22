Синоптик рассказал, когда ждать возвращения жары в Прикамье

Эксперты ГИС-центра также сообщают, что с 21 июля в региона начался период прохладной погоды, который продлится до конца месяца. Это похолодание может стать самым продолжительным за последние пять лет. Средняя температура на данный момент держится выше климатической нормы на 2°.