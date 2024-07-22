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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 09:05

Синоптик рассказал, когда ждать возвращения жары в Прикамье

Синоптик рассказал, когда ждать возвращения жары в Прикамье

22 июля 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney
С 21 июля регион накрыло прохладой и дождями.
Сюжет
ПГНИУ

Жара вернется в Прикамье не раньше 1 августа, об этом рассказал корреспонденту Properm.ru доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.

Эксперты ГИС-центра также сообщают, что с 21 июля в региона начался период прохладной погоды, который продлится до конца месяца. Это похолодание может стать самым продолжительным за последние пять лет. Средняя температура на данный момент держится выше климатической нормы на 2°.

Эта неделя ожидается холоднее нормы на 3-4°С, особенно холодно будет на востоке Пермского края. Больше всего осадков может выпасть в восточных и южных районах.

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