Синоптик рассказал, когда ждать возвращения жары в Прикамье

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Жара вернется в Прикамье не раньше 1 августа, об этом рассказал корреспонденту Properm.ru доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.
Эксперты ГИС-центра также сообщают, что с 21 июля в региона начался период прохладной погоды, который продлится до конца месяца. Это похолодание может стать самым продолжительным за последние пять лет. Средняя температура на данный момент держится выше климатической нормы на 2°.
Эта неделя ожидается холоднее нормы на 3-4°С, особенно холодно будет на востоке Пермского края. Больше всего осадков может выпасть в восточных и южных районах.