Среди городов-миллионников в Перми меньше всего заказывают обеды на работу

Популярным выбором для обеда стали супы и вторые блюда. Примерно треть опрошенных респондентов заказывают салат, при этом каждый четвертый покупает себе пиццу. В то же время, чай, кофе, блины и шашлык не пользуются большим спросом среди рабочего класса.