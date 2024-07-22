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Среди городов-миллионников в Перми меньше всего заказывают обеды на работу

Среди городов-миллионников в Перми меньше всего заказывают обеды на работу

22 июля 2024, 04:34
Фото: 1MI
Чаще всего на обед люди выбирают «первое» и «второе».

Всего 8% жителей Перми заказывают обед на работу. Чаще всего опцией доставки пользуются в Красноярске — 15% опрошенных человек, а в Нижнем Новгороде, Омске и Челябинске — по 14%, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на аналитиков сервиса SuperJob.

Популярным выбором для обеда стали супы и вторые блюда. Примерно треть опрошенных респондентов заказывают салат, при этом каждый четвертый покупает себе пиццу. В то же время, чай, кофе, блины и шашлык не пользуются большим спросом среди рабочего класса.

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#Пермь#Блины#Superjob#Челябинск#Кофе#Красноярск#Омск#Шашлык#Пицца#Чай#Нижний новгород#Салаты#Супы#Вторые блюда#Обед на работу
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