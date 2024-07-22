Среди городов-миллионников в Перми меньше всего заказывают обеды на работу

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Всего 8% жителей Перми заказывают обед на работу. Чаще всего опцией доставки пользуются в Красноярске — 15% опрошенных человек, а в Нижнем Новгороде, Омске и Челябинске — по 14%, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на аналитиков сервиса SuperJob.
Популярным выбором для обеда стали супы и вторые блюда. Примерно треть опрошенных респондентов заказывают салат, при этом каждый четвертый покупает себе пиццу. В то же время, чай, кофе, блины и шашлык не пользуются большим спросом среди рабочего класса.