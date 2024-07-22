«Та заводская проходная». Будни промышленников в Чусовом заиграли новыми красками

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Помните старое советское выражение: «На работу как на праздник»? Похоже, в наши дни в сердце Пермского края, в Чусовом, где фактически была основана и получила развитие «Горнозаводская цивилизация», оно обретает новую жизнь и новые, современные смыслы. Причин этому несколько.
Первая и важная: в России сегодня происходит бум промышленного туризма. Эти данные подтвердила во время круглого стола профильный министр Юлия Ветошкина. Более того, власти Прикамья называют это направление драйвером развития региона. Судя по презентации, представленной Ветошкиной, среди путешественников как из числа жителей Пермского края, так и из числа гостей, интерес к знакомству с жизнью заводов растет.
В июне 2024 года завод в Чусовом уже в третий раз признан самым посещаемым «промышленными» туристами в Прикамье. Ежегодно здесь бывают более 1,5 тыс. человек. Это отмечено в национальном рейтинге «Промышленный туризм: лидеры России-2023». Чусовской завод ОМК победил в номинации «Лидеры регионов России», а также вошел в топ рейтинга предприятий России в номинациях «Корпоративные музеи» и «Профориентационный туризм».
Но есть еще вторая, возможно, более важная причина, зачем делать жизнь в Чусовом ярче. Она состоит в том, что промышленники создают комфортное пространство для команды заводчан и для людей, живущих рядом с производственными комплексами. «Мы именно те люди, кто понимает, что работа будет сделана еще более качественно там, где развивается не только само производство, но и инфраструктура вокруг него», — утверждают в ОМК.
Первая «проба кисти» для ОМК произошла на производственной площадке в Выксе. Проект компании по созданию индустриальных стрит-арт-парков (ИСАП) берет начало в 2019 году на заводе Объединенной металлургической компании в городе Выксе Нижегородской области. ИСАП появился благодаря фестивалю современной городской культуры «Выкса-фестиваль». Сейчас он стал ежегодным. На заводе ОМК в Выксе создали произведения современного искусства такие художники, как Эрик Булатов, Миша Most, Владимир Абих, Артем Стефанов и Алексей Лука.
Теперь уже уверенными мазками группа художников делает яркими рабочие будни заводчан в Чусовом. Как рассказали в пресс-службе ОМК журналисту Properm.ru, каждый эскиз его создатели обсуждают в фокус-группах с сотрудниками, фактически создавая промышленно-художественную коллаборацию. На стены наносятся только муралы, прошедшие «приемку».
Наносить муралы на цеха и административные здания завода начали в 2023 году под руководством куратора проекта, искусствоведа Ольги Погасовой. Так, в Чусовом начали формировать коллекцию работ современных художников на территории предприятия — индустриальный стрит-арт-парк на заводе ОМК. Сегодня общая площадь муралов на стенах завода — более 7 тыс. кв. метров.
В середине июля заводскую «приемку» проходил новый мурал, созданный на стенах железнодорожного цеха. Его автор — московский художник Карина Барабанова. Здесь появились огненные цвета плавящегося металла. В работе можно разглядеть не только льющуюся сталь, не только огонь печи, но и огонь сердец, пламя жар-птицы, приносящей счастье металлургам.
Присутствовавшие на торжественном открытии этого мурала заводчане рассказали журналисту Properm.ru, что яркие заводские будни уже становятся привычными и родными. «Особенно в вечерние смены теперь по территории завода ходить классно, — говорит сотрудница Елена. — У каждого мурала подсветка, они каждый раз раскрываются по-новому. Здорово!»
Сейчас на заводских зданиях в Чусовом нанесено уже несколько муралов, у каждого своя легенда. Например, эскиз для инновационной работы «Цветы-роботы» на здании сервисного центра создавался с помощью искусственного интеллекта. Компьютерный разум «усмиряла» художница Наташа Стручкова. Склад металла превращала в арт-объект современный художник и иллюстратор Катя Белявская. Здесь по задумке автора читается индустриальная идентичность Урала. «Река времени» по эскизу знаменитой художницы Ольги Никич «течет» по стенам участка механической обработки.
В планах группы ОМК — проложить пешеходный маршрут для туристов по стрит-арт-парку, и в перспективе его объекты станут частью программы экскурсий по производству. К слову, муралы в самом Чусовом, его «Атланты», уже несколько лет назад стали частью городской культуры. Поэтому совершенно естественно, что индустриальный стрит-арт-парк вливается свежей яркой струей и будет частью городского маршрута. Заводские муралы прекрасно просматриваются с разных возвышенных точек города и делают его еще более современным. Новый арт-маршрут будет интересен и тем, кто любит индустриальный туризм, и адептам современного искусства.
Новые муралы на еще чистых зданиях-холстах других цехов в Чусовом появятся в 2025 году.