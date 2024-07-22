«Та заводская проходная». Будни промышленников в Чусовом заиграли новыми красками

Но есть еще вторая, возможно, более важная причина, зачем делать жизнь в Чусовом ярче. Она состоит в том, что промышленники создают комфортное пространство для команды заводчан и для людей, живущих рядом с производственными комплексами. «Мы именно те люди, кто понимает, что работа будет сделана еще более качественно там, где развивается не только само производство, но и инфраструктура вокруг него», — утверждают в ОМК.