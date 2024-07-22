Устроившего смертельное ДТП у ЦУМа в Перми просят отправить на 10 лет в колонию

Сегодня в прениях сторон гособвинитель Вадим Расторгуев попросил отправить Сулигу на 10 лет в колонию и лишить его водительских прав. Сам он вины своей не признает в том, что в момент ДТП находился за рулем под воздействием психоактивных веществ. Решение по делу будет оглашено уже через два дня, 24 июля.