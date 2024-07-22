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Published Сегодня, 07:54

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Устроившего смертельное ДТП у ЦУМа в Перми просят отправить на 10 лет в колонию

Устроившего смертельное ДТП у ЦУМа в Перми просят отправить на 10 лет в колонию

22 июля 2024, 07:54
Фото: properm.ru
3 марта рано утром Богдан Сулига возвращался из клуба и насмерть сбил на пешеходном переходе молодую девушку, два молодых человека получили травмы.

В Ленинском районном суде завершается рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП нынешней весной у ЦУМа. Уроженец Таджикистана и житель Пермского района Богдан Сулига обвиняется в повлекшем смерть человека нарушении правил дорожного движения (ст.264 ч.4 п. п.а, б УК РФ).

Сегодня в прениях сторон гособвинитель Вадим Расторгуев попросил отправить Сулигу на 10 лет в колонию и лишить его водительских прав. Сам он вины своей не признает в том, что в момент ДТП находился за рулем под воздействием психоактивных веществ. Решение по делу будет оглашено уже через два дня, 24 июля.

В страшном ДТП, случившемся ночью 3 марта, пострадали двое молодых людей — их здоровью был причинен тяжкий вред. В смертельной аварии обвиняется 31-летний Сулига. Установлено, что в момент совершения преступления он был в состоянии наркотического опьянения, а компания молодых людей пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

После инцидента мужчина ушел с места происшествия, даже не попытавшись помочь пострадавшим. Камеры наблюдения зафиксировали, как он с женой уходил в сторону набережной. Спустя сутки он пришел в полицию с повинной. В своем видеообращении Богдан Сулига говорил, что не знал, как себя вести в данной ситуации, и поэтому сбежал.

Действия Сулиги классифицированы по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

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