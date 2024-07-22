В Екатеринбурге начали судить пермского студента. Он хотел поджечь военкомат

Ранее стало известно, что 18-летний парень после задержания признался следователям ФСБ, что хотел поджечь военкомат за вознаграждение в 400 долларов, которые ему предложили в переписке в соцсетях. Молодой человек заключил досудебное соглашение со следствием и полностью признал вину. Он пояснял, что ему пришла повестка в военкомат, очень испугался и хотел избежать призыва.