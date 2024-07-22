В Екатеринбурге начали судить пермского студента. Он хотел поджечь военкомат

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Сегодня, 22 июля. в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело в отношении студента пермского колледжа предпринимательства и сервиса Кирилла Замалеева. Он обвиняется в попытке поджечь военкомат по Индустриальном и Дзержинском району.
Прокуратура заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе суда. Во время расследования Замалеев заключил досудебное соглашение с прокуратурой и сотрудничал со следствием. Сегодня судья Виталий Чумаков примет решение по данному ходатайству.
Ранее стало известно, что 18-летний парень после задержания признался следователям ФСБ, что хотел поджечь военкомат за вознаграждение в 400 долларов, которые ему предложили в переписке в соцсетях. Молодой человек заключил досудебное соглашение со следствием и полностью признал вину. Он пояснял, что ему пришла повестка в военкомат, очень испугался и хотел избежать призыва.
Задержали оперативники ФСБ его в середине сентября прошлого года в кафе быстрого питания, куда он пошел после неудачной попытки взорвать приготовленную петарду. Коктейли Молотова юный диверсант приготовил еще в августе и планировал нападение на военкомат.