В Екатеринбурге состоится Национальная неделя HR и рекламы

Первый вице-президент АКАР, председатель оргкомитета Валентин Смоляков отметил, что сейчас важна помощь локальным брендам в формировании эффективных маркетинговых кампаний. Важно говорить о новых инструментах рекламы и возможностях для представителей малого и среднего предпринимательства. В целях достижения устойчивого роста необходимо анализировать не только эффективность инструментов маркетинга, но и коммуникации в целом, включая внутренние. Поэтому в этом году деловая программа НРФ «Регионы» будет во многом ориентирована на значение коммуникаций в контексте бизнес-развития.