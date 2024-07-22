В Екатеринбурге состоится Национальная неделя HR и рекламы

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Как информирует издание tagilcity.ru, основные мероприятия деловой программы пройдут в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — МТС Live Hall. Ожидается, что мероприятие привлечет свыше 4000 участников.
Первый вице-президент АКАР, председатель оргкомитета Валентин Смоляков отметил, что сейчас важна помощь локальным брендам в формировании эффективных маркетинговых кампаний. Важно говорить о новых инструментах рекламы и возможностях для представителей малого и среднего предпринимательства. В целях достижения устойчивого роста необходимо анализировать не только эффективность инструментов маркетинга, но и коммуникации в целом, включая внутренние. Поэтому в этом году деловая программа НРФ «Регионы» будет во многом ориентирована на значение коммуникаций в контексте бизнес-развития.
Национальная неделя HR и рекламы станет крупнейшим мероприятием для руководителей компаний, HR-экспертов и маркетологов из всех регионов Российской Федерации.
На площадке НРФ «Регионы» будут обсуждаться актуальные темы для маркетологов и рекламных специалистов. Программа форума объединит актуальную федеральную повестку и локальные вызовы в сфере рекламы. Контент мероприятий охватит шесть ключевых блоков: стратегия, креатив, digital, медиа, маркетинговые коммуникации и лучшие практики. Информационным партнером форума выступит медиахолдинг 1MI.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте события.