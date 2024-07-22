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Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В ГУФСИН прокомментировали информацию о бунте осужденных в колонии в Чусовом

В ГУФСИН прокомментировали информацию о бунте осужденных в колонии в Чусовом

22 июля 2024, 13:04
Фото: 1MI
Осужденные пытались оказать давление на руководство учреждения с целью послабления режима содержания.

Как официально сообщают в пресс-службе главка ФСИН России по Пермскому краю, опубликованная в СМИ информация о якобы бунте в ИК-10 строгого режима в поселке Всехсвятский в Чусовском районе краю не соответствует действительности.

«Несколько осужденных злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, содержащиеся в строгих условиях, в знак несогласия с законными требованиями сотрудников учреждения допустили порчу имущества и вывели из строя одну видеокамеру и два светильника», — утверждают в пресс-службе ГУФСИН.

В официальном комментарии говорится, что своими действиями осужденные пытались оказать давление на руководство учреждения с целью послабления режима содержания. После чего с ними провели разъяснительную беседу, проинформировав об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников, а также за порчу имущества. В результате осужденные прекратили противоправные действия. Физическая сила и спецсредства к осужденным не применялись.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Учреждение работает в штатном режиме, указывается в сообщении.

Ранее в неофициальных Telegram-каналах появилась информация, что в колонии произошел бунт. По неофициальным данным, чтобы утихомирить осужденных привлекался спецназ ГУФСИН. По информации журналиста Properm.ru от достоверных источников, пермский ОМОН к подавлению действий нарушителей не привлекался.

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