В ГУФСИН прокомментировали информацию о бунте осужденных в колонии в Чусовом

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Как официально сообщают в пресс-службе главка ФСИН России по Пермскому краю, опубликованная в СМИ информация о якобы бунте в ИК-10 строгого режима в поселке Всехсвятский в Чусовском районе краю не соответствует действительности.
«Несколько осужденных злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, содержащиеся в строгих условиях, в знак несогласия с законными требованиями сотрудников учреждения допустили порчу имущества и вывели из строя одну видеокамеру и два светильника», — утверждают в пресс-службе ГУФСИН.
В официальном комментарии говорится, что своими действиями осужденные пытались оказать давление на руководство учреждения с целью послабления режима содержания. После чего с ними провели разъяснительную беседу, проинформировав об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников, а также за порчу имущества. В результате осужденные прекратили противоправные действия. Физическая сила и спецсредства к осужденным не применялись.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Учреждение работает в штатном режиме, указывается в сообщении.
Ранее в неофициальных Telegram-каналах появилась информация, что в колонии произошел бунт. По неофициальным данным, чтобы утихомирить осужденных привлекался спецназ ГУФСИН. По информации журналиста Properm.ru от достоверных источников, пермский ОМОН к подавлению действий нарушителей не привлекался.