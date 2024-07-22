В ГУФСИН прокомментировали информацию о бунте осужденных в колонии в Чусовом

В официальном комментарии говорится, что своими действиями осужденные пытались оказать давление на руководство учреждения с целью послабления режима содержания. После чего с ними провели разъяснительную беседу, проинформировав об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников, а также за порчу имущества. В результате осужденные прекратили противоправные действия. Физическая сила и спецсредства к осужденным не применялись.