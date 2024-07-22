В Пермь больше не будут поставлять новые трамваи

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В Пермь поставлены всех 44 новых трамваев. Сегодня в город прибыли последние два «Львёнка», сообщил в своем telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин.
Новые вагоны проходят приёмку и обкатку. Новые «Львята» прибыли в Пермь на год ранее запланированного срока, отмечает мэр. 30 вагонов из 44 с января этого года работают на линии.
Трамваи модели 71-911ЕМ «Львёнок» — это современные, полностью низкопольные вагоны, оснащенные для перевозки маломобильных групп пассажиров. Они оборудованы валидаторами для безналичной оплаты, климат-контролем, медиапанелями, системой навигации, системой учета пассажиропотока и USB-разъемами для зарядки гаджетов. Салон рассчитан на 40 посадочных мест. Общая вместимость вагона — не менее 110 пассажиров.