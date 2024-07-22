В Перми спортивная школа заплатит 1,5 млн рублей за гибель подростка

Мама погибшего подала иск к родителям шестиклассника, ставшего невольным виновником гибели ее сына. Она требовала компенсацию морального вреда и материального ущерба в размере расходов на погребение. Кировский районный суд Перми согласился с истицей и постановил, что родители виновника гибели товарища выплатят женщине 1,5 млн рублей за моральный вред и 137 тыс. рублей — за расходы на похороны.