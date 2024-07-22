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Published Сегодня, 08:43

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В Перми спортивная школа заплатит 1,5 млн рублей за гибель подростка

В Перми спортивная школа заплатит 1,5 млн рублей за гибель подростка

22 июля 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney
На голову мальчика упал кирпич.

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» заплатит более 1,5 млн рублей за смерть ребенка на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

В апреле прошлого года подростки, занимавшиеся в секции дзюдо, отправились на пробежку. Воспользовавшись отсутствием тренера, ребята забрались на стройку. Один из парней поднялся наверх и сбросил с высоты кирпич. Случайно он попал в голову другого мальчика. 12-летний ребенок погиб на месте.

Мама погибшего подала иск к родителям шестиклассника, ставшего невольным виновником гибели ее сына. Она требовала компенсацию морального вреда и материального ущерба в размере расходов на погребение. Кировский районный суд Перми согласился с истицей и постановил, что родители виновника гибели товарища выплатят женщине 1,5 млн рублей за моральный вред и 137 тыс. рублей — за расходы на похороны.

Однако Пермский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции. Коллегия по гражданским делам пришла к выводу, что ответственность за гибель мальчика должна нести спортшкола. Учреждение должно выплатить семье компенсацию морального вреда 1,5 млн рублей, расходы на погребение — 66825 рублей.

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#Суд#Пермь#Безопасность#Уголовное дело#Трагедия#Несчастный случай#Ответственность
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