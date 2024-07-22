В Перми спортивная школа заплатит 1,5 млн рублей за гибель подростка

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» заплатит более 1,5 млн рублей за смерть ребенка на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
В апреле прошлого года подростки, занимавшиеся в секции дзюдо, отправились на пробежку. Воспользовавшись отсутствием тренера, ребята забрались на стройку. Один из парней поднялся наверх и сбросил с высоты кирпич. Случайно он попал в голову другого мальчика. 12-летний ребенок погиб на месте.
Мама погибшего подала иск к родителям шестиклассника, ставшего невольным виновником гибели ее сына. Она требовала компенсацию морального вреда и материального ущерба в размере расходов на погребение. Кировский районный суд Перми согласился с истицей и постановил, что родители виновника гибели товарища выплатят женщине 1,5 млн рублей за моральный вред и 137 тыс. рублей — за расходы на похороны.
Однако Пермский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции. Коллегия по гражданским делам пришла к выводу, что ответственность за гибель мальчика должна нести спортшкола. Учреждение должно выплатить семье компенсацию морального вреда 1,5 млн рублей, расходы на погребение — 66825 рублей.