В Перми тренера будут судить за смерть ребенка на занятиях

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Перми тренер спортивной школы предстанет перед судом за гибель ребенка во время занятий. Мужчина отправил детей бегать кросс самостоятельно. В итоге подростки забрались в строящееся здания и один из них случайно проломил другому голову кирпичом.
В отношение педагога возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю. Дело направлено в суд.
Трагедия произошла 10 апреля 2023 года. Тренер без отправил детей бегать одних по территории Кировского района. Мальчики нашли недострой, залезли на него и начали сверху кидать кирпичи. Один из кирпичей попал в голову 12-летнему ребенку. Он скончался на месте.
По решению Пермского краевого суда, спортивная школа выплатит маме погибшего мальчика компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей, а также расходы на погребение — 66825 рублей.