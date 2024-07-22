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В Перми тренера будут судить за смерть ребенка на занятиях

В Перми тренера будут судить за смерть ребенка на занятиях

22 июля 2024, 10:46
Фото: Изображение Midjourney
Мальчик погиб из-за того, что ему в голову попал кирпич.

В Перми тренер спортивной школы предстанет перед судом за гибель ребенка во время занятий. Мужчина отправил детей бегать кросс самостоятельно. В итоге подростки забрались в строящееся здания и один из них случайно проломил другому голову кирпичом.

В отношение педагога возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю. Дело направлено в суд.

Трагедия произошла 10 апреля 2023 года. Тренер без отправил детей бегать одних по территории Кировского района. Мальчики нашли недострой, залезли на него и начали сверху кидать кирпичи. Один из кирпичей попал в голову 12-летнему ребенку. Он скончался на месте.

По решению Пермского краевого суда, спортивная школа выплатит маме погибшего мальчика компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей, а также расходы на погребение — 66825 рублей.

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#Суд#Пермь#Детский мир#Погиб ребенок#Спортивная школа
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