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В Пермском крае на пожаре в деревне Кузьмино спасена женщина

В Пермском крае на пожаре в деревне Кузьмино спасена женщина

22 июля 2024, 04:16
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Вчера, 21 июля, в Прикамье из горящего дома была спасена женщина. Возгорание жилого помещения произошло на ул. Солнечная в деревне Кузьмино Кочевского округа. Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 13:49, сообщили к краевом ГУ МЧС.

На место происшествия прибыли 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Установлено, что происходило горение частного жилого дома. Погибших и пострадавших нет.

До прибытия спасателей из горящего дома спасена женщина, на свежий воздух ее вывел сосед. Общая площадь пожара составила 42 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание).

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства пожара.

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#Пожар#МЧС России#Электрооборудование#Причина пожара#Кочевск#Спасательные подразделения#Жилое здание
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