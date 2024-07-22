В Пермском крае на пожаре в деревне Кузьмино спасена женщина

На место происшествия прибыли 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Установлено, что происходило горение частного жилого дома. Погибших и пострадавших нет.



До прибытия спасателей из горящего дома спасена женщина, на свежий воздух ее вывел сосед. Общая площадь пожара составила 42 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание).



Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства пожара.